Fútbol: El Villarreal expresa su "malestar con LaLiga por su gestión" del partido en Miami

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Villarreal CF lanzó un contundente comunicado este miércoles mostrando su "malestar" con LaLiga por "su gestión en la organización del encuentro que se iba a disputar en Estados Unidos ante el FC Barcelona", incluida la manera de cancelar el proyecto.

"El Villarreal CF quiere expresar su profundo malestar con LaLiga por la mala gestión realizada en la organización del partido previsto para disputarse en Miami ante el FC Barcelona el 20 de diciembre, correspondiente a la jornada 17, que finalmente no se llevará a cabo en Estados Unidos", dice la nota del 'Submarino'.

El cuadro amarillo explicó cómo LaLiga le propuso ser parte. "El proyecto de jugar un partido de LaLiga fuera de España es una iniciativa que nace de la propia Liga para la expansión global de la competición. LaLiga le propuso al Villarreal CF este verano participar y ser el anfitrión de dicho encuentro que se disputaría contra el FC Barcelona antes del parón navideño", recuerda.

El Villarreal explica que aceptó al considerar que el proyecto era bueno "para el crecimiento del club y, sobre todo, para la contribución del desarrollo de la competición", pero añade que exigió "dos condiciones fundamentales".

"Que el dinero destinado a esta iniciativa por LaLiga sea para compensar a los abonados del Villarreal CF que son los verdaderos afectados de esta situación por perderse uno de los partidos que ya tienen incluido en su pase de temporada", apunta.

"Que ninguno de los dos clubes participantes vaya a obtener ningún beneficio económico directo por parte de LaLiga por disputar dicho partido, ya que el dinero debía ir dirigido para compensar a los abonados del Villarreal y porque además sería injusto para el resto de clubes de LaLiga", añade.

El club castellonense explica por otro lado que la patronal accedió a sus indicaciones para proceder a "solicitar todos los permisos correspondientes y trasladar toda la información al resto de clubes y a los distintos organismos competentes como a la RFEF, UEFA, FIFA y AFE".

"Al Villarreal CF se puso a total disposición de LaLiga y le insistió en la importancia de trabajar con antelación y planificación para poder atender todas las necesidades correspondientes", afirma.

Sin embargo, "al no haber avances en el desarrollo y organización por parte de LaLiga", el Villarreal apunta que mostró "su máxima preocupación en reiteradas ocasiones" y le instó a "definir aspectos tan básicos y fundamentales como la confirmación del horario del partido y la contratación de la agencia de viajes para un desplazamiento de tal envergadura".

"De hecho, este jueves había una reunión programada en la que si no se resolvían dichas cuestiones de forma inmediata el club iba a retirarse del proyecto por no tener las condiciones mínimas garantizadas para la organización", añade.

Por último, el Villarreal amplía su malestar por la manera y el momento en los que LaLiga comunicó de manera "unilateral" la cancelación del partido en Miami.

Ayer por la noche, minutos antes del inicio del partido entre el Villarreal CF y el Manchester City por la Liga de Campeones en el Estadio de la Cerámica, el club fue notificado por teléfono por parte de LaLiga que se cancelaba el partido por decisión de la empresa promotora, pero que era una información confidencial y se buscaría el mejor momento para comunicarlo de forma conjunta", explica. "Sin embargo, minutos después y para sorpresa de la entidad, LaLiga decidió hacer un comunicado unilateral para anunciar la cancelación de un encuentro que implicaba al Villarreal nada menos que durante la disputa de un partido tan importante para el club, mostrando una falta de respeto total y absoluta para con el club como poca sensibilidad y empatía", desvela. Por todo esto, el 'Submarino' "lamenta que LaLiga, como organizador, no haya liderado mejor la gestión y que finalmente no pueda llevarse adelante el partido en Miami porque cree que es una buena oportunidad para el crecimiento de los clubes y LaLiga a nivel internacional".