Fútbol: En estado crítico el portero del Colindres Raúl Ramírez tras sufrir un golpe ante el Revilla en Tercera RFEF

SANTANDER, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

El portero del Club Deportivo Colindres Raúl Ramírez, de 19 años, se encuentra hospitalizado en Valdecilla en estado crítico tras sufrir un golpe en la cabeza este sábado durante un partido de Tercera RFEF frente al Revilla.

Así lo han informado el Club y la Federación Cántabra de Fútbol en sus respectivas redes sociales, en las que han trasladado su apoyo a los familiares y amigos del guardameta.

"Toda la Real Federación Cántabra de Fútbol tiene el corazón en un puño y reza para que el joven guardameta del CD-emf Colindres se recupere lo antes posible. Ahora mismo está luchando como un jabato a sus 19 años por su vida en Valdecilla, y desde aquí le mandamos todos un abrazo y todo el cariño del mundo para ayudarle a superar el gran obstáculo que se cruzó ayer en su vida", ha manifestado la Federación.

También el CD Colindres ha mandado "mucha fuerza" al portero y su familia. "Toda la familia del CD Colindres y la E.M.F de Colindres está contigo campeón", ha trasladado.

El partido del Revilla-CD Colindres, previsto a las 18.30 horas, fue aplazado tras el suceso, cuando el equipo local iba ganando por un marcador de 1-0.

PELIGRO ÁLEX DEL SELAYA FC

Por otra parte, el futbolista del Selaya FC Alexandru Gabriel Simion, 'Álex', que quedó tendido en el suelo, consciente pero con dificultades para respirar, tras un choque fortuito con otros dos jugadores de la Gimnástica en el partido de este domingo 28 de Tercera RFEF, se encuentra fuera de peligro, ha informado la Real Sociedad Gimnástica en un comunicado.

El choque entre Álex, Dani Sotres y Alejandro Moroso se produjo en el minuto 76 del encuentro, que se suspendió por mutuo acuerdo, y el jugador del Selaya Fútbol Club tuvo que ser trasladado al Hospital Sierrallana, donde se encuentra en proceso de recuperación.

Según ha indicado la RS Gimnástica, que ha deseado una pronta recuperación al jugador, el encuentro se reanudará en próximas fechas desde un saque de banda a favor del Selaya cercano a la portería del guardameta blanquiazul.