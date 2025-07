Fútbol: Enrique Cerezo: "Estamos preparados para hacer una gran temporada"

MADRID, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha asegurado que están "preparados para hacer una gran temporada" y que intentarán "ganar" todos los títulos de las competiciones en las que participen, además de afirmar que la "ilusión" es "innata" en el entrenador Diego Pablo Simeone. "Vamos a intentar ganar todo lo que juguemos, que es para lo que estamos aquí y para lo que estamos haciendo este equipo. Luego, las circunstancias, la suerte, que es un factor importantísimo, te pueden dar una solución u otra... Indiscutiblemente, lo que hay que hacer es luchar por salir a lo que salimos a jugar: intentar ganar LaLiga, la Champions y la Copa del Rey", declaró en una entrevista en 'Radiogaceta de los deportes' de Radio Nacional de España (RNE). Además, afirmó que el técnico rojiblanco, el argentino Diego Pablo Simeone, está "con la misma ilusión y alegría que cuando vino aquí hace 13 o 14 años". "La ilusión en él es una cosa innata, no se la va a quitar nadie. Está ilusionado, cada año que empieza la temporada está ilusionado, y luego son las circunstancias las que dominan la situación. Este año estamos preparados para hacer una gran temporada, puede ser otro gran año atlético", subrayó. Sin embargo, el máximo mandatario colchonero reconoció que hay que "darle una vuelta al calendario" futbolístico. "Son muchísimos partidos los que juegan los futbolistas que juegan campeonatos en Europa, más los campeonatos de España. Luego las selecciones, la FIFA, la UEFA... Son muchos partidos y creo que lo tienen que controlar. El Mundial de Clubes está muy bien, pero no se puede hacer todo el mes, sobre todo cuando a los quince días tienes que empezar una temporada", manifestó. En otro orden de cosas, respecto al futuro del centrocampista argentino Rodrigo de Paul, al que algunas informaciones sitúan en el Inter Miami de Leo Messi, Cerezo aseguró que "todo son suposiciones". "Decirte una cosa u otra es acertar o no acertar. En este momento no lo sabemos", expresó. Por último, rememoró el penalti anulado a Julián Álvarez en octavos de la Liga de Campeones frente al Real Madrid por tocar dos veces el balón. "Escuece el penalti de Julián, pero no por el equipo que estaba enfrente, por ser el vecino y el eterno rival, escuece porque el reglamento es el reglamento. Y cuando funciona el reglamento hay que hacerlo actuar, y en este caso no funcionó", finalizó.