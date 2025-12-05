Fútbol. Ernesto Valverde: "Veo muy bien al Atlético, tiene una mentalidad súper competitiva desde hace años"

MADRID, 5 Dic. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha comentado este viernes que el Atlético de Madrid llega al duelo de San Mamés "muy bien" a pesar de haber perdido entre semana ante el FC Barcelona, y que es un equipo que tiene "una mentalidad súper competitiva" y que se ha invertido "mucho dinero" este año.

"Veo muy bien al Atlético. Es un equipo que ha invertido mucho dinero este año, US$170.000.000 o algo así. Tiene una mentalidad súper competitiva desde hace años, instalados siempre en Champions, siempre con opciones de dar un susto al Madrid y Barça. El otro día perdió con el Barcelona, pero les mantuvo hasta el final con el marcador incierto. Son un rival competitivo", afirmó el entrenador del Athletic Club en la rueda de prensa previa al duelo liguero frente al Atlético de Madrid en San Mamés.

Valverde apuntó que deben evitar que el Atlético se adelante porque cuando un equipo marca "siempre tiene más posibilidades de marcar el segundo". "Adelantarse en el marcador es importante, lo es para nosotros, y lo es para el equipo. Para el Atlético también. Pero tanto ellos como nosotros hemos remontado partidos que han sido adversos", agregó.

El técnico extremeño, pese a los malos resultados de su equipo en las últimas jornadas, señaló que le "encanta" su equipo. "Me parece que somos un equipazo. Este año igual no estamos teniendo el acierto que teníamos el año pasado a esas alturas. Hay situaciones de lesiones pero te tienes que amoldar. Hay que aprovechar cuando estemos en la ola buena, y cogerla bien como hicimos el año pasado", explicó.

"Me gustaría que metiéramos más goles y que ganáramos siempre, pero qué le vamos a hacer. Lo que hay que hacer es intentar juntarnos cuando las cosas no nos van bien, porque eso lo tenemos que cambiar. El otro día el Real Madrid estuvo por encima de nosotros, por lo demás veníamos con una buena posición", analizó el 'txingurri' la situación del equipo.

Sobre Oihan Sancet, que vuelve tras perderse los últimos dos partidos de Liga por sanción, dijo que esperan "lo mejor" de él. "Este año no está teniendo continuidad por una razón o por otra. Se nos están juntando muchos contratiempos en la misma línea. Tenemos a Robert también, que se ha lesionado en su mejor momento. Esperamos mucho de él porque nos da gol y juego. Es una baja importante y la hemos sufrido", expresó.

Por último, también se mostró optimista con la situación de Nico Williams, que ha jugado titular en los últimos dos partidos del equipo. "Ya ha jugado dos partidos en cuatro días. Ayer estaba con un poco de gripe, vamos a ver cómo está hoy. Esto tiene su proceso largo, pero pensamos que poco a poco va bastante mejor", concluyó.