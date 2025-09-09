Fútbol: España, la selección más fiable a un año del reto mundial

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

La selección española de fútbol se ha impuesto en los dos primeros partidos de la fase de clasificación para el Mundial de 2026, ante Bulgaria (0-3) y Turquía (0-6), resultados que permiten a ‘la Roja’ elevar hasta 27 los partidos oficiales en los que se mantiene invicta, situándose a sólo tres encuentros de superar su mejor registro histórico.

España confirmó en el siempre complejo primer parón de selecciones de la temporada que sigue estando en un momento de forma magnífico. El combinado de Luis de la Fuente inició su camino hacia el próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con inmejorables resultados y sensaciones. Goleó a Bulgaria (0-3) y arrasó a Turquía (0-6) en el, a priori, partido más exigente del grupo, una muestra de superioridad y confirmación de que a día de hoy será una de las muchas favoritas para levantar su segunda Copa del Mundo.

Y es que la actual campeona de Europa no solo es fiable, sino que lo es desplegando un fútbol de nivel que enamora a propios y ajenos, y que se ha plasmado en resultados. Desde que De la Fuente se hiciera cargo del equipo y debutara en marzo de 2023, ‘la Roja’ sólo ha caído derrotada en un partido oficial de los 29 que ha disputado —ante Escocia (2-0)—. Además, el combinado español está inmerso en una racha de 27 duelos consecutivos sin perder, con 22 triunfos y 5 empates, una racha que es la mejor de cualquier selección en la actualidad y la segunda más larga de la historia de España.

Sólo dos partidos separan a la España de Luis de la Fuente de la de Vicente del Bosque, al menos, en el objetivo mundo de los resultados. Entre la derrota de España ante Suiza (0-1) en la fase de grupos del Mundial 2010 y la de la final de la Copa Confederaciones 2013 ante Brasil (3-0), el combinado español encadenó hasta 29 encuentros oficiales sin conocer la derrota, la que es la mejor racha histórica del país. Un récord que ahora, 12 años después, está más amenazado que nunca.

La actual selección sólo se encuentra a dos partidos de igualar dicho récord, por lo que en el siguiente parón internacional —en el mes de octubre— si no cae ante Georgia, en Elche, o Bulgaria, en Valladolid, igualará este registro. Una racha que podría convertirse en la mejor de la historia del combinado español en territorio georgiano en la cuarta jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2026. Además, hasta la cada vez más cercana ‘Finalissima’ frente a Argentina, fechada para marzo de 2026, España no tendrá un rival de ‘primer nivel’.

Un hecho que no ha importado a la selección española, ya que en estos 27 partidos ha conseguido doblegar hasta seis veces a una campeona del mundo —dos a Italia, dos a Francia, una a Alemania y una a Inglaterra—.

Además, también se mantuvo invicta ante rivales de entidad como Brasil, Países Bajos, Croacia o Portugal, aunque las cuatro lograron también no perder y el combinado portugués se impuso en la tanda de penaltis que decidió el título de la Liga de Naciones 24-25. Dos años y medio de grandísimos resultados, con un global con el técnico riojano de 26 victorias, 6 empates y 2 derrotas, con el otro revés en un amistoso ante Colombia (0-1), pero sobre todo de buen fútbol. España ha vuelto a enamorar al universo fútbol con un estilo vertical y atractivo, aunque sin perder la esencia del famoso 'tiki taka', redefinido para adaptarse a un fútbol más vertical y físico, en el que jugadores como Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri, Fabián Ruíz o Mikel Merino se adaptan a las mil maravillas.

Prueba de ello son los marcadores cosechados. En tan sólo dos partidos de esta racha, ante Croacia en la final de la Liga de Naciones de 23 y ante Serbia en el primero de la fase de grupos de la Liga de Naciones 24-25, España no consiguió perforar la portería rival, sumando, además, hasta 13 encuentros en los que ha anotado tres o más tantos. Todo ello para un diferencial de goles de +50, lo que supone una media de +1,85 goles que su rival por encuentro. Y es que, pese a que el fútbol de 'la Roja' brilla en lo ofensivo, también ha conseguido mantener la portería a cero en 12 partidos, el 44% de los disputados.

Por último, esta dinámica de resultados coloca a España como la selección más fiable del mundo. Es el único combinado nacional que no ha perdido ningún partido oficial en los últimos dos años, teniendo también en su haber el mejor porcentaje de victorias en este periodo de tiempo, con un 81%. Un registro superior al de Argentina, actual campeona del mundo y América, que ha ganado el 74% de los partidos oficiales que ha jugado desde junio de 2023, y caído en tres.