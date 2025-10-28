Fútbol: Estrella Galicia celebra su patrocinio de la Copa destacando sus historias únicas

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) - Estrella Galicia será la cerveza oficial de la Copa del Rey de fútbol las dos próximas temporadas, 2025-26 y 2026-27, y bajo el lema 'La Copa que todo el mundo quiere' pretende reforzar su vínculo con los valores que hacen de este torneo un símbolo de la ilusión, la lucha y la pasión compartida. La Copa del Rey representa como ninguna otra competición el espíritu de 'David contra Goliat', donde los equipos de Primera y Segunda División se enfrentan a equipos de 1ª, 2ª y 3ª federación y regional preferente, demostrando que el inconformismo y el esfuerzo pueden derribar cualquier barrera. Este sentimiento conecta con la filosofía de Estrella Galicia, basada en la autenticidad, la resistencia y la dedicación a hacer las cosas de forma diferente y con alma propia. Con esta alianza, Estrella Galicia quiere impulsar la conexión con la afición de todos los equipos y realzar esos valores que refleja tanto el campeonato como su marca, contando las historias que hacen especial a esta competición. La cervecera busca ensalzar a los héroes de la Copa, celebrar no sólo a quienes luchan por cambiar las cosas sino también a los que la viven desde la grada, los bares o desde casa, destacando la unidad que trasciende al fútbol y dando visibilidad a las grandes historias que han sucedido durante su celebración. ACCIONES CON LOS HERMANOS MÁRQUEZ Y SAINZ Entre las acciones con las que contará este patrocinio se encuentra la participación de Marc Márquez, Álex Márquez y Carlos Sainz, embajadores de Estrella Galicia 0'0, quienes protagonizarán un contenido especial para trasladar la emoción y la conexión con la afición desde diferentes perspectivas del deporte. Asimismo, Estrella Galicia realizará activaciones locales en algunas de las sedes donde los equipos de 1ª, 2ª y 3ª federación y regional preferente jueguen como locales, acercándose a la afición sorteando entradas para los partidos que se juegan ese mismo día y la posibilidad de ganar una entrada doble VIP para la final. Estas acciones se desarrollarán en Negreira (A Coruña), Maracena (Granada) Lucena (Córdoba), Yuncos (Toledo), Getxo (Vizcaya) y Palma del Río (Córdoba). "Con este patrocinio, Estrella Galicia continúa reforzando su compromiso con el deporte y sus valores, apostando por estar presente en los momentos que marcan historia y apoyando a quienes mantienen viva la esencia del fútbol", concluyó la nota.