Fútbol.- Fallece el portero del Colindres tras sufrir un golpe en el partido frente al Revilla
Fútbol: Fallece el portero del Colindres tras sufrir un golpe en el partido frente al Revilla
- 1 minuto de lectura'
SANTANDER, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -
El portero del conjunto cántabro del Club Deportivo Colindres, Raúl Ramírez, de 19 años, ha fallecido este lunes después de haber sido hospitalizado en Valdecilla en estado crítico tras sufrir un golpe fortuito contra un adversario el pasado sábado durante el partido de Tercera RFEF frente al Revilla.
Familiares del joven guardameta, que se encuentra en estado "de muerte cerebral", viajan en estos momentos desde Valencia a Cantabria, si bien con dificultades debido a las incidencias que se están registrando por las inundaciones.
Ha trascendido que la familia ha decidido donar los órganos del joven.
Por su parte, la Federación ha expresado sus condolencias y ha decretado tres días de luto y minutos de silencio en todos los partidos que se disputen este fin de semana. "El fútbol cántabro llora la repentina pérdida de un joven que nos deja demasiado pronto", ha indicado en un comunicado.
También ha expresado sus condolencias la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que se ha mostrado "conmocionada" por la pérdida de "un muchacho lleno de vida, de sueños y de futuro" y ha mandado su "cariño" a su familia, amigos y, en general, al fútbol cántabro.
Otras noticias de Luto en el fútbol
- 1
Elecciones 2025 | Preocupación en el Gobierno por el “voto cruzado” entre Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy en la Capital
- 2
Los estrenos de Netflix en octubre: la película de Daniel Hendler, un documental sobre Duki y la nueva temporada de Monstruo, entre lo más importante del mes
- 3
El “cubo negro” de Florencia: protestas, polémicas estéticas y políticas y una causa judicial
- 4
Los insultos y las agresiones que tuvo que soportar Rory McIlroy en la Copa Ryder