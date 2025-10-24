Fútbol.- Fallece Jose Mari Argoitia, “un león inolvidable”

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

El exjugador del Athletic Club Jose Mari Argoitia falleció este viernes, a sus 85 años, "un león inolvidable", como le define el cuadro vasco en el adiós al delantero durante los años 60, campeón de Copa, entrenador en Lezama y embajador con las peñas.

"El Athletic Club está de luto. Jose Mari Argoitia, león inolvidable en la década de los sesenta y que dejó el equipo en 1972 con 308 partidos en doce temporadas y 69 goles a sus espaldas, ha fallecido esta mañana a los 85 años", dijo el comunicado rojiblanco.

Argoitia, hábil con las dos piernas, destacó por su gran capacidad para improvisar en el juego y golpear el balón. Disputó tres finales de Copa y ganó una, la del Elche en 1969, en la que el de Galdakao dio el gol del título a Anton Arieta.

El Athletic destaca la fidelidad de un Argoitia a quien justo este jueves, su familia recogió el obsequio por los más de 75 años como socio de la entidad. Entrenó en las categorías inferiores de Lezama, fue segundo entrenador en el filial e incluso ejerció de Jose Luis Mendilibar en su temporada al frente del primer equipo.

Además, el club bilbaíno valora el trabajo de Argoitia junto a Koldo Aguirre como embajador de las peñas, también el gol que marcó en Anfield u otro en fuera de juego contra Las Palmas, replicada en los telediarios y el No-Do. Además, se recuerda su invención de un regate bautizado como el Diábolo, bautizado después como Lambretta en las acciones de Djalminha y Neymar.

Debutó en 1960 en el campo del Sevilla FC con Martim Francisco y en la temporada 1966/67 anotó 16 tantos, además fue artífice de la victoria en el Santiago Bernabéu para poner 13 años sin ganar en la campaña 1969/70.

"El Athletic Club lucirá este sábado brazalete negro en su honor en el partido ante el Getafe FC", termina.