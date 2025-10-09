Fútbol: FASFE recuerda que Villarreal-Barça en Miami debe aprobarlo FIFA y critica la "obsesión por desarraigar" de Tebas

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE) advirtió este jueves que para que el Villarreal CF-FC Barcelona de la jornada 17 de LaLiga EA Sports se juegue en Miami (Estados Unidos) "falta que FIFA, CONCACAF y US Soccer lo aprueben", y criticó la "obsesión por desarraigar" el fútbol español del presidente de LaLiga, Javier Tebas, y "su ambición de convertirse en presidente de una multinacional".

"Entendemos que la ansiedad del presidente de LaLiga le lleva a mostrar como oficial que el Villarreal-Barça se juegue en Miami. Pero para que esto pase falta que FIFA, CONCACAF y US Soccer lo aprueben. Estas dos últimas no han sido siquiera notificadas", expresó un comunicado de la entidad compartido con Europa Press.

Además, recordaron que el Consejo Superior de Deportes (CSD) "está a la espera de recibir documentación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para decidir sobre la revocación del permiso que concedió esta, toda vez que lo hizo saltándose sus propios estatutos".

"Todo en medio del rechazo al proyecto por parte de la afición española, europea y norteamericana, la inmensa mayoría de los clubes españoles y europeos, los jugadores, el gobierno español, la Comisión y el Parlamento Europeos, UEFA, sus federaciones miembro y las ligas europeas", enumeró FASFE.

Finalmente, la entidad criticó la "obsesión por desarraigar" el fútbol español de Javier Tebas, y "su ambición de convertirse en presidente de una multinacional". "No ve que es el conductor que va en el sentido contrario por la autopista a punto de colisionar con todo el mundo del fútbol", concluyó el comunicado.

LaLiga comunicó este miércoles de manera oficial que el Villarreal-FC Barcelona de la jornada 17 de LaLiga EA Sports se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos), en vez de en el Estadio de La Cerámica, el próximo 20 de diciembre.

La patronal emitió un comunicado oficial, al mismo tiempo que su presidente, Javier Tebas, lo confirmaba desde Miami en un acto. "Yo creo que salvo algún pequeño tema formal, ya está prácticamente terminado y poder decir que el sábado 20 de diciembre se jugará en Miami un partido oficial de Liga: Villarreal-FC Barcelona. Un partido que habrá puntos en juego, que en vez de jugarse en La Cerámica se jugará en el Hard Rock Stadium de aquí de Miami", dijo.

El largo proceso de llevar a Estados Unidos un partido de liga vio la definitiva luz verde el lunes cuando la UEFA dio visto bueno a que el partido se llevase fuera de sus fronteras. En la nota oficial este miércoles, LaLiga insiste en que la iniciativa "refuerza la imagen del fútbol español como pionero y referente mundial".

Además, la patronal "reitera su compromiso con los seguidores en España" y, por ello, "se han previsto medidas de compensación para los abonados del club local". "Con este partido damos un paso histórico que proyecta a LaLiga y al fútbol español en una nueva dimensión.

Entendemos y respetamos las inquietudes que pueda generar esta decisión, pero es importante ponerla en contexto: se trata de un solo encuentro dentro de los 380 que conforman la temporada", comenta Tebas en el comunicado.