Fútbol: FC Barcelona, el Atlético y el irregular Real Madrid quieren ganar en la Liga F antes de la Champions

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

El FC Barcelona, el Atlético de Madrid y el irregular Real Madrid afrontarán este fin de semana la sexta jornada de la Liga F Moeve 2025-2026 con la mirada puesta también en sus respectivos estrenos de la semana que viene en la fase de liga de la Liga de Campeones.

El conjunto blaugrana marcha líder y con buen ritmo en el campeonato doméstico, seguido a dos puntos por el rojiblanco y por la Real Sociedad, mientras que el madridista ya ha cedido mucho terreno y está más acuciado de cara a su principal objetivo que es garantizar plaza para la máxima competición continental.

Los tres jugarán el sábado de cara a tener más tiempo para el inicio de su andadura en la Champions, donde el duelo teóricamente más complicado lo tiene precisamente el Barça, que recibirá en el Johan Cruyff el martes al Bayern Múnich alemán.

Eso puede provocar que el técnico Pere Romeu opte por las rotaciones en su visita a Ipurua para medirse a la SD Eibar, un rival más animado tras lograr la pasada jornada estrenar su casillero de victorias al ganar 0-1 al Levante UD.

El conjunto guipuzcoano tratará de plantar el máximo de batalla al actual campeón que además de su pleno de 15 puntos, ya ha marcado 27 goles, aunque ha bajado algo su promedio tras un inicio en el que hizo 16 en dos encuentros.

Por su parte, el Atlético de Madrid intentará seguir la estela del FC Barcelona, al que precisamente se enfrentará en la próxima jornada en su ciudad deportiva de Alcalá de Henares, previo paso por Austria para jugar contra el SKN St.Pöelten en la Liga de Campeones.

Las rojiblancas están a dos puntos y querrán llegar a su vuelta oficial a la máxima competición continental con buenas sensaciones en un choque clásico en casa ante un alicaído Athletic Club, que aún no sabe lo que es ganar.

También a dos puntos está la Real Sociedad, otro equipo que ha comenzado bien la temporada doméstica y que lleva cuatro triunfos consecutivos.

La quinta para continuar en la zona alta de la tabla será ante otro invicto como el Costa Adeje Tenerife, cuarto clasificado a cuatro puntos, que ha ganado en dos salidas por 0-4 y que aún no ha encajado.

El equipo tinerfeño llegará a San Sebastián con la moral alta tras frenar el pasado domingo a un Real Madrid que ya suma tres tropiezos en la Liga F Moeve, lo que le ha rezagado ya a siete puntos del FC Barcelona y a cinco del Atlético y la Real.

Antes de recibir a la AS Roma italiana el miércoles, jugará también el Alfredo di Stéfano ante un FC Badalona Women y que únicamente ha recibido dos goles, ambos en la derrota de la pasada jornada ante el conjunto 'txuri-urdin'.

Además, el fin de semana será una nueva oportunidad para que, aparte del Athletic Club, puedan sumar su primera victoria el RCD Espanyol (3 puntos), el DUX Logroño (2) y el Levante UD (1).

El equipo catalán, tras no salir goleado en el derbi ante el Barça (2-0), visitará al Sevilla FC, que lleva un punto de los últimos 12; el riojano, que no ha podido trasladar su valioso empate ante el Real Madrid en su debut, recibirá a un siempre peligroso Granada CF, y el 'granota', colista, se medirá a domicilio a un sólido Madrid CFF, que sólo lleva la derrota en el derbi ante el Real Madrid. El duelo directo entre el Alhama CF El Pozo y el Deportivo ABANCA, ambos con cinco puntos, completa la jornada.