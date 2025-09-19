Fútbol: FC Barcelona y Atlético defienden a domicilio su pleno en la Liga F

MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

El FC Barcelona y el Atlético de Madrid tratarán de continuar con su pleno de triunfos en este arranque de la Liga F Moeve 2025-2026 en sus visitas al Sevilla FC y al Madrid CFF, respectivamente, mientras que el Real Madrid buscará confirmar su mejoría en casa ante el Deportivo ABANCA, en partidos correspondientes a la cuarta jornada del campeonato doméstico.

El actual campeón ha iniciado la temporada avasallando a sus rivales. El conjunto lleva ya anotados 20 goles, una media de más de seis por partido, tras golear al Alhama CF El Pozo, el Athletic Club y el DUX Logroño y pondrá a prueba este poderío ofensivo el domingo en el Estadio Jesús Navas donde le espera un Sevilla que tendrá que mejorar defensivamente si no quiere ser también arrollado, pero también a nivel ofensivo.

El equipo sevillista empezó la campaña en la Liga F con triunfo a domicilio ante la SD Eibar (0-1), pero además de no volver a ver puerta, ha encajado siete goles en sus dos derrotas consecutivas ante el Costa Adeje Tenerife (0-4) y la Real Sociedad (3-0).

Por su parte, el Atlético de Madrid también jugará el domingo a domicilio, en su caso sin un largo desplazamiento ya que rendirá visita el Estadio Fernando Torres de Fuenlabrada para medirse en un nuevo derbi al Madrid CFF. Las rojiblancas llegan con la moral por las nubes tras sellar su regreso a la Liga de Campeones el jueves al eliminar con mucho sufrimiento al BK Hacken, frente al que necesitaron una prórroga, un desgaste que seguramente provocará que el técnico Víctor Martín pueda optar por las rotaciones para intentar batir a un rival que viene de perder de forma ajustada en el Alfredo di Stéfano (2-1) y que está dando muestras de solidez.

Precisamente, en el estadio de Valdebebas, el Real Madrid querrá no perder más distancia con los dos líderes, a los que tiene ya a cinco puntos y con un duelo directo contra el Atlético de Madrid ya perdido. El equipo madridista parece que va encontrando buenas sensaciones y recibirá con el alivio de haber vuelto a meterse en la Champions tras firmar su mejor partido de la campaña ante el Eintracht Frankfort alemán (3-0) a un Deportivo ABANCA que en su última visita sacó un valioso empate (2-2).

El equipo gallego está invicto (5 puntos) al igual que la Real Sociedad (7 puntos), el Costa Adeje Tenerife (5) y el FC Badalona Women (5). El conjunto guipuzcoano buscará seguir la estela blaugrana y rojiblanca con su tercer triunfo en la visita de un Levante UD que no ha empezado demasiado bien, mientras que el tinerfeño y el catalán se miden a los dos recién ascendidos, el Alhama CF El Pozo, a domicilio, y el DUX Logroño, en casa.

El fin de semana liguero se completa con un duelo entre dos equipos que aún no han ganado como el RCD Espanyol y un Athletic Club que ha arrancado mal la temporada y marcha colista, y entre la SD Eibar, que tampoco ha ganado ni ha marcado, y el Granada CF, que lleva dos jornadas sin ganar y que querrá hacer valer su condición de local.