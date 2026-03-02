Fútbol femenino: la selección de Irán arribó a Australia

Tras su llegada sana y salva a la Costa de Oro, en el noreste de Australia, se desconoce cuánta libertad tendrán para hablar sobre la situación en Irán, sobre todo tras los reportes sobre la presencia de oficiales de la Guardia Revolucionaria o personas relacionadas con ellos como parte de la delegación que viajó a Australia.

Irán debutaba hoy contra Corea del Sur, tras lo cual jugará contra Australia el jueves 6 en Gold Coast y tres días después se medirá con Filipinas.

La DT Marziyeh Jafari y la delantera Zahra Ghanbari ofrecieron una rueda de prensa oficial previa al partido inaugural contra Corea del Sur.

Durante el encuentro de 9 minutos, un periodista les preguntó qué opinaban sobre la noticia del asesinato del Líder Supremo Ali Khamenei durante los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Jafari pareció responder a la pregunta en farsi, pero no fue traducida al inglés como todas las demás respuestas, y un directivo de la Federación Australiana de Fútbol intervino para solicitar que las preguntas solo estuvieran relacionadas con el fútbol. (ANSA)