Fútbol. FIFA realza el poder del fútbol femenino: "Hay que ir a por más y demostrar que es una fuerza a escala mundial"

LAS ROZAS (MADRID), 21 de noviembre de 2025 (Europa Press)

La FIFA tiene claro que el fútbol femenino es "la primera y gran oportunidad de crecimiento" y por ello sigue apostando fuerte por esta modalidad a través de "una estrategia global" de cara a tener a 60 millones de practicantes en 2027, un año donde espera que el Mundial de Brasil sirva de "gran catalizador" y para "demostrar que esto es una fuerza a escala mundial".

Así lo expresó Ignacio Toro, Senior Manager de Profesionalización y Desarrollo del Fútbol Femenino del ente rector del fútbol mundial durante su ponencia en el Congreso ELEVA, organizado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y que se celebra en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El directivo chileno, que calificó el encuentro de "iniciativa ejemplar", sobre todo por no centrarse "sólo en el ámbito local y regional sino también a nivel mundial", recalcó que "jamás" se habría imaginado "la evolución" que ha vivido el fútbol femenino desde que comenzó a trabajar "en el fútbol más modesto" en su país natal.

"Todas las expectativas han sido superadas, pero queda mucho por hacer y es responsabilidad de todos los que estamos aquí", subrayó.

"FIFA lo tiene claro y ve al fútbol femenino como primera y gran oportunidad de crecimiento del fútbol. Necesitamos ver cómo podemos garantizar que estos momentos tengan el mayor impacto y apoyar al mismo tiempo a que las niñas se sientan invitadas a jugar", apuntó Toro.

Para ello, el organismo lanzó en 2018 "una estrategia global", que fue "actualizada el año pasado para adaptarse a la rápida evolución del fútbol femenino". "No es sólo un pdf, es nuestra verdadera brújula que nos dice si vamos bien o mal. Se engloba en estrategia de FIFA 'El fútbol une el mundo' y el presidente (Gianni Infantino) y el secretario general (Mattias Grafström) están totalmente comprometidos, pero el éxito no depende sólo de nosotros sino de las 211 asociaciones miembro y su ecosistema del fútbol femenino", remarcó el directivo.

Este citó como objetivos fundamentales "aumentar la participación en todos los ámbitos, potenciar el valor comercial y sentar las bases de crecimiento", todo ello a través de los pilares de "desarrollar y crecer, competir, comunicar y comercializar, gobernar y liderar, y formar y empoderar". "El objetivo es que haya 60 millones de niñas y mujeres jugando en 2027", advirtió.

Toro recordó que el Mundial de Brasil de 2027 va a "duplicar la inversión" del de 2023 en Australia y Nueva Zelanda, donde invirtió US$500 millones, y que los ingresos de la última Copa del Mundo fueron "tres veces más" que los de 2019 en Francia.

Pero la FIFA mira ya hacia el futuro más cercano y entre sus "prioridades" está la cita de 2027 en Brasil, la cual "va a ser un gran catalizador del crecimiento". "Brasil no necesita presentación. Es un país de fútbol y será la primera vez que la Copa del Mundo Femenina va a Sudamérica, al quinto país más grande del mundo, al tercer mercado en redes sociales y donde el 91% de su población sigue el fútbol. Es un escenario perfecto, es lo que necesitamos para llevar al fútbol femenino al siguiente nivel", advirtió.

Toro tampoco olvidó que entre los principales puntos a trabajar están también el aumentar el número de entrenadoras en la élite porque "no hay suficientes y eso pasa por expandir la base", por tener "más mujeres en puestos de liderazgo", el "mejorar las competiciones", lograr una "mayor comercialización" y tener una buena "colaboración con todos los actores".

"Estamos preparados para afrontar lo que viene. El Mundial de 2015 tuvo 750 millones de espectadores en audiencia televisiva, el de 2019, 1.100 millones, y el de 2023 rompe ese techo con 2.000 millones y los estadios llenos en pleno invierno y con una diferencia horaria notable, sobre todo con Europa. Eso es más que crecimiento, es transformación y está impulsado por creer. En el 2023, el fútbol tomó la palabra, tuvo éxito comercial y demostró dónde somos capaces de llegar y que es el momento de redefinir la escala de valor de lo que es el Mundial Femenino. Ese torneo superó el umbral de rentabilidad y ahora hay que ir a por más, demostrar que esto es una fuerza a escala mundial", recalcó Toro.

Finalmente, el Senior Manager de Profesionalización y Desarrollo del Fútbol Femenino de FIFA, se refirió a los nuevos torneos que están "en camino" y con el objetivo de tener "cada año un evento mundial" como puede ser la Copa de Campeones Femeninas del año que viene o el futuro Mundial Femenino de Clubes de 2028.