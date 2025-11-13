Fútbol. Fran Garagarza y su familia publican una carta de agradecimiento a la afición 'perica' tras sufrir un infarto

BARCELONA, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El director deportivo del RCD Espanyol, Fran Garagarza, y su familia publicaron este jueves una carta agradeciendo todo el cariño y apoyo que han recibido por parte de la afición blanquiazul, después de que el directivo guipuzcoano sufriera la semana pasada un infarto agudo de miocardio, del que se está recuperando en el Hospital de Sant Pau de Barcelona.

"Queridos/as 'pericos y pericas': Mi familia y yo estamos abrumados por las innumerables muestras de cariño recibidas en los últimos días. Sobre todo, con vuestro respeto y aprecio hacia nuestra intimidad y privacidad", empieza la carta de agradecimiento que el club blanquiazul ha publicado en su página web.

El directivo agradece "el apoyo mostrado por todos desde el primer día". "Comenzando por Alan Pace y la propiedad del Espanyol, la directiva, el entrenador y su cuerpo técnico, los jugadores, toda la gente que conforma 'La21' y sus empleados y empleadas, sin olvidar a esa maravillosa afición que también nos está arropando desde el primer minuto", explica.

Garagarza explica que le emocionó la pancarta de apoyo que mostró la afición blanquiazul en el último duelo frente al Villarreal CF, y ha querido acordarse de todas las personas del mundo del fútbol que le han trasmitido mensajes de apoyo a él y a su familia. Además, ha agradecido el trabajo de los médicos y sanitarios que le han atendido.

"Estoy reconfortado por las muestras de cariño y por cómo seguís apoyando incondicionalmente a nuestro equipo. Sigo al tanto de cómo va el Espanyol, y también me muestro confiado por la labor de mi equipo de trabajo durante esta ausencia. Por todo ello, no puedo más que deciros. ¡Gràcies, família perica!", concluye la carta del directivo blanquiazul, que sigue recuperándose del infarto que sufrió la semana pasada.