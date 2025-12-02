Fútbol. Frenkie de Jong, baja para el duelo frente al Atlético por un proceso febril

BARCELONA, 2 dic. 2025 (Europa Press) -

El jugador del FC Barcelona Frenkie de Jong es la gran ausencia en la lista de convocados del entrenador blaugrana, Hansi Flick, de cara al encuentro de este martes (21.00 horas) frente al Atlético de Madrid, por un proceso febril que le dejará fuera por segundo partido consecutivo, tras haberse perdido el duelo del pasado sábado frente al Deportivo Alavés.

El club blaugrana ha anunciado este martes que el centrocampista neerlandés sufre un "proceso febril" que le hará no estar disponible para el choque frente al Atlético de Madrid. Esta baja se suma a las ya conocidas de Fermín López, Ronald Araujo, Marc-André ter Stegen y Gavi, con De Jong perdiéndose su segundo encuentro consecutivo tras no estar frente al Deportivo Alavés.

La convocatoria para recibir al Atlético de Madrid es la siguiente: Joan Garcia, Szczesny, Kochen; Balde, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric Garcia, Jofre Torrens; Casadó, Olmo, Bernal, Dro, Tommy Marqués; Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony Bardghji.