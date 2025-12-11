Fútbol. Fundación LaLiga se une a PGR ONG en el proyecto DXT para la vida

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press)

'DXT PARA LA VIDA', el programa de educación sociodeportiva que desde hace una década utiliza el deporte como herramienta de desarrollo personal para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, anunció este jueves el lanzamiento de una nueva edición que reforzará su alcance y su impacto, con PGR ONG como entidad promotora del proyecto y Fundación LaLiga como colaboradora, según un comunicado.

A lo largo de los últimos diez años, 'DXT PARA LA VIDA' ha trabajado "con cientos de menores en acogimiento residencial, promoviendo valores, hábitos saludables y un acompañamiento integral a través de actividades físico-deportivas".

Este año, el programa desarrollará además talleres sociodeportivos en tres ciudades: Barcelona, Granada y Madrid, ampliando su presencia y reforzando su metodología basada en la motivación, la participación activa y el aprendizaje vivencial a través del deporte.

Asimismo, la nueva edición cuenta con la incorporación de Fundación LaLiga, aportando su apoyo para "fortalecer la dimensión comunitaria, de educación en valores y transformadora del programa", con el desarrollo de 15 talleres adicionales al programa. "Esta colaboración permitirá enriquecer las actividades, ampliar el alcance y generar nuevas oportunidades para los jóvenes participantes", agregó el comunicado.

Este miércoles se produjo el comienzo de la temporada con el taller celebrado en la Residencia Villa Paz de Pozuelo de Alarcón (Madrid), al que acudieron representantes institucionales de las entidades organizadoras del proyecto, quienes quisieron acompañar a los participantes en este ilusionante inicio de la actividad.

Aauri Bokesa, creadora del proyecto 'DXT para la vida', afirmó que creen "firmemente en el deporte como una herramienta esencial para el desarrollo personal y social de la juventud en situación de vulnerabilidad".

"Ampliar horizontes, sumar aliados y ofrecer más oportunidades es nuestro objetivo y nuestra responsabilidad", señaló Patricia García, presidenta de PGR ONG, mientras que la presidenta de la Fundación LaLiga, Olga de la Fuente, aseguró que "es una alegría inmensa" sumarse al proyecto, que refleja la "apuesta por el deporte en general y el fútbol particular como herramienta educativa y de transformación social".

Por ello, es "trascendental seguir impulsando iniciativas que promuevan valores esenciales como el respeto, la convivencia y la colaboración, los cuales contribuyen a mejorar la vida de las personas". "Esta alianza refuerza nuestro compromiso con una educación integral que trasciende lo puramente deportivo", agregó.

Varios formadores cualificados de la Fundación LaLiga comenzaron los talleres educativos para los participantes, diseñados bajo la metodología propia 'Valores para Ganar', basada en formar a la juventud en valores vitales para su desarrollo a través de la práctica deportiva.