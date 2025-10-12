Fútbol.- Gabi deja de ser entrenador del Zaragoza como colista de Segunda

MADRID, 12 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Real Zaragoza anunció este domingo la destitución de Gabi Fernández después de que el equipo maño cayera a la posición de colista en la novena jornada de LaLiga Hypermotion.

“Gabi y el Real Zaragoza finalizan su relación contractual, después de la derrota producida en Almería este pasado sábado”, comunicó el Zaragoza en un comunicado oficial.

“El técnico madrileño llegó a La Romareda para liderar al equipo en los once últimos partidos de la temporada pasada, demostrando valentía y amor por los colores asumiendo el complejo reto de la permanencia en una situación delicada para el club”, añadió.

Gabi consiguió esa permanencia en la penúltima jornada, pero el inicio de la nueva temporada mantuvo los problemas y la falta de resultados en el equipo maño. El Zaragoza, último en la tabla, solo ha ganado un partido de nueve disputados, y suma seis puntos de 27.