Fútbol: Gayà: "Esperamos tener esa continuidad que tuvimos en la segunda vuelta y tener alegrías"

MADRID, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -

El capitán del Valencia CF, José Luis Gayà, mostró este viernes su deseo de que el equipo pueda tener la "continuidad" que tuvo en la segunda vuelta de la temporada pasada en LaLiga EA Sports para poder tener "alegrías" y objetivos más ambiciosos.

"Bueno, le hemos pedido que sigamos un poco la segunda vuelta que tuvimos el año pasado después de sufrir tanto en la primera. Esperemos todos tener esa continuidad que tuvimos en la segunda vuelta y esperamos alegrías. Estamos con ganas de comenzar", señaló Gayà a los medios en declaraciones facilitadas por el club tras la tradicional ofrenda a la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia.

El defensa indicó igualmente que todavía "falta por ver" lo que pueden aportar los nuevos refuerzos. "Al final, los fichajes es un tema que hasta que no empiecen a jugar y no los podamos ver más es complicado de poder decir algo, pero de momento las sensaciones de todos son buenas. Les deseo lo mejor y estoy seguro de que va a venir más gente que también nos va a seguir ayudando", subrayó.

En este sentido, descartó hablar de posibles nuevos fichajes para el equipo. "Creo que esa pregunta no es para mí. Al final, cualquier jugador que venga de cualquier posición a reforzarnos y ayudarnos será bienvenido", zanjó el capitán 'che'.

El Valencia CF se presentará este sábado ante su afición en Mestalla en el tradicional Trofeo Naranja que le medirá al Torino italiano y que para el valenciano "siempre es un partido especial y siempre es emotivo poder jugarlo", aunque su mirada está puesta en la semana que viene en el estreno liguero ante la Real Sociedad.

"No pensamos más allá que hacer un buen partido, de seguir a gran ritmo y lo más importante al final es llegar al primer partido de Liga en la mejor condición posible", sentenció.

Junto al primer equipo valencianista también acudió el equipo femenino, que este año intentará volver a la Liga F tras su descenso la temporada pasada. "Creo que el objetivo es bastante claro y devolver al Valencia donde se merece. Volver a Primera es nuestro primer objetivo y también hacer un año bonito e ilusionante", expresó su capitana, Pauleta Sancho.

Las primeras plantillas del Valencia CF realizaron este viernes la tradicional ofrenda a la de la Mare de Deu dels Desamparats, patrona de la ciudad de Valencia. Ambas fueron recibidas por el vicerrector de la Real Basílica de la Mare de Deu dels Desamparats y capellán del Valencia CF, Álvaro Almenar, quien oficializó esta ofrenda con motivo del inicio de la temporada y deseó la mejor de las suertes a ambas plantillas para la temporada 2025-2026.

José Luis Gayà y Pauleta fueron los encargados de hacer entre de las flores, dejándolas a los pies de la Virgen en un acto que contó con la presencia de Javier Solís, Director General del Valencia CF, y de Ron Gourlay, CEO de Fútbol del conjunto 'che', informó el club en nota de prensa.