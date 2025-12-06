Fútbol. Giráldez: "Tenemos que unir las tres cosas que hicimos bien en los partidos del año pasado contra el Madrid"

MADRID, 6 Dic. 2025 (Europa Press)

El entrenador del RC Celta, Claudio Giráldez, ha asegurado que para enfrentarse al Real Madrid este domingo y tener opciones de ganar deberán "unir las tres cosas" que el equipo hizo "bien en los tres partidos del año pasado" contra ellos, que son "ser muy agresivos en bloque alto", "defender muy bien en bloque bajo" y "tener personalidad para poder salir de la presión".

"Tenemos que unir las tres cosas que hicimos bien en los tres partidos del año pasado contra ellos. En el partido de ida atacamos muy bien, fuimos capaces de hacerle mucho daño en el ataque posicional. En el partido de Copa del Rey defendimos muy bien en bloque bajo, los tuvimos mucho tiempo en primera parte y prórroga en bloque bajo y defendimos muy bien. En el segundo partido de LaLiga, cuando nos quitamos la presión de encima con el 2-0, atacamos otra vez bien y tuvimos la personalidad para ser más agresivos en bloque alto y para manejar mejor la pelota", rememoró en rueda de prensa.

Así, insistió en que deben "estar perfectos en esas tres cosas para poder ganar el partido". "Tenemos que ser muy agresivos en bloque alto cuando podamos ir, tenemos que defender muy bien en bloque bajo y tenemos que tener personalidad para poder salir de la presión", manifestó. "Tenemos que estar perfectos para poder competir el partido y que ellos no estén perfectos para poder ganarlo, esa es la realidad. Ojalá se den a esos dos condicionantes", añadió.

Además, el técnico gallego explicó que el lado derecho "es el que más ha modificado" el equipo madridista. "Seguramente sea la zona más difícil de identificar lo que va a pasar. Tenemos que estar preparados para poder ajustar esa presión ahí y para entender qué fortalezas podemos tener en ese lado para poder atacar en función de quién sea. Es la mayor incógnita, pero más allá de todo eso son jugadores del máximo nivel mundial. Sabemos las fortalezas que tienen en cada una de las zonas del campo, es un equipo completísimo", avisó.

También insistió en que el Real Madrid "está intentando buscar soluciones ofensivas para sacar todo el potencial que tiene en su plantilla". "Por su inercia, el Real Madrid tiende a romper los partidos, por la velocidad que tiene. Es inteligente que el Madrid en muchos momentos rompa el partido, está siendo capaz de manejar bien tiempos de posesión, de variar mucho la altura de los laterales para buscar salidas de tres", subrayó. "Tenemos que estar entendiendo muy bien lo que pasa en el partido, sabiendo que tenemos que estar por momentos en zonas que seguramente no nos gustaría, pero que va a tocar defender muy bien ahí, y tener mucha personalidad con la pelota para poder salir de una presión variable", advirtió.

"Tenemos recursos para poder sacar un once competitivo y tener cambios. Es importante también que nos guardemos balas en un partido tan exigente como el Bernabéu. Somos conscientes de los dos partidos que tuvimos allí, la importancia que tuvo el banquillo, cómo fuimos capaces de aportar desde el banquillo la energía que necesitamos. Mañana confeccionaremos el once sabiendo cómo recuperar a los jugadores que llegan un poquito más justos", indicó, confirmando que la única baja segura es la de Joseph Aidoo.

En otro orden de cosas, Giráldez aseguró que Xabi Alonso le parece "uno de los mejores del mundo, tanto como jugador como ahora como entrenador". "Es un cerebro, una persona que tiene las ideas muy claras, que está dando mucha variabilidad a situaciones del juego, buscando encontrar la mejor versión del equipo. Si le dan paciencia va a hacer una labor espectacular en el Madrid. Le deseo todo lo mejor. Del poco trato que ha tenido con él, parece una persona espectacular, muy educado, muy humilde", expuso.

Y reconoció que había hablado con Borja Iglesias de él, ya que ambos coincidieron en el Bayer Leverkusen. "Hemos hablado con él, ya no solo ahora, sino a principio de temporada. Tuvimos varias conversaciones con Borja para saber su manera de trabajar. Hay patrones que sí podemos identificar, pero entrenar el Madrid es distinto. El nivel de exigencia y el perfil de jugadores es totalmente distinto. Creo que está buscando ese equilibrio entre lo que él quiere que el equipo sea y lo que él tiene que adaptarse al equipo", subrayó.

También agradeció las palabras de Alonso, que aseguró que el Celta practicaba un muy buen juego. "Fuera nos lo dicen bastante, que jugamos bien. Jugar bien o mal importa poco en el fútbol. A mí importa, pero en el fútbol importa poco, tenemos que ganar los partidos. Cuando ganamos parece que jugamos mejor, cuando no ganamos, jugamos peor. Si dice que jugamos bien, lo agradezco. Habrá otros entrenadores a los que le parezca que jugamos muy mal. Tenemos que mejorar muchas cosas para jugar mejor y en esa exigencia vivimos", aseveró.

Por otra parte, Giráldez habló de las sensaciones en el equipo. "Yo puedo querer ser millonario, tener diez hijos, cada uno puede esperar lo que quiera en la vida. Es lícito que a la gente le parezca buena o mala la temporada, o mejor o peor el juego del equipo, yo no tengo que juzgar lo que cada uno espera de nuestro equipo. Yo sé el equipo que tengo, sé las posibilidades que tenemos, sé lo que queremos ser, sé lo que tenemos que mejorar. Estamos vivos en las tres competiciones y haciendo muchas cosas bien, que como generalmente las hacemos se les va quitando valor. Tenemos que tener paciencia, intentar estar todos en la misma idea, ser positivos, ayudarnos. El año pasado, en los momentos en los que dudamos unos de otros, fuimos más débiles como equipo. Ojalá podamos seguir en la misma línea todos juntos durante toda la temporada", afirmó.

"El equipo está tranquilo. Evidentemente, tenemos que ganar muchos más partidos para conseguir nuestros objetivos, tenemos mucho que mejorar, son conscientes de ello. La gente escucha y aprieta en el día a día (...) Veo al equipo tranquilo, seguro de lo que hace, sabiendo lo que tiene que mejorar y sabiendo que tenemos dificultades y debilidades, como todos los equipos, que tenemos que paliar o adaptarnos a ellas", finalizó.