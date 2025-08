Fútbol: Gonçalo Guedes firma con la Real Sociedad hasta 2028

MADRID, 4 Ago. 2025 (Europa Press) - El delantero portugués Gonçalo Guedes jugará en la Real Sociedad las tres próximas temporadas, hasta 2028, con opción de prorrogar el contrato una campaña más, después de que el club vasco y el Wolverhampton Wanderers hayan llegado este lunes a un acuerdo para su traspaso. El de Benavente, de 28 años e internacional en 32 ocasiones con la selección de Portugal, regresa de esta manera a LaLiga EA Sports, después de militar en el Valencia CF entre 2017 y 2022 y en el Villarreal en la segunda vuelta del curso 2024. Guedes comenzó su andadura futbolística en las categorías inferiores del Benfica y con 19 años ascendió al primer equipo. En 2017, firmó con el Paris Saint-Germain, pero tras solo media temporada se marchó cedido al Valencia donde, tras firmar ya por el cuadro 'che' en 2018, completó cinco campañas. En verano de 2022 fue traspasado al Wolverhampton, y en el mercado invernal se fue cedido al Benfica. Después de empezar la siguiente campaña también en el cuadro luso, acabó con una cesión en el Villarreal. La pasada campaña la completó en la Premier con los 'Wolves'. "El recibimiento ha sido muy bueno, me está gustando mucho todo. Llego a un equipo que juega muy bien, que es ofensivo y ambicioso, algo que es bueno para mí, porque yo también pretendo estar lo más arriba posible", señaló Guedes en sus primeras palabras como 'txuri urdin'. "El nivel que viene dando el equipo los últimos años y la forma de jugar son las principales razones por las que ha elegido a la Real", reconoció. "En Inglaterra no llegué a adaptarme del todo y aquí espero volver a mi nivel lo más rápido posible. Ya he hablado con el entrenador, sé lo que quiere de mí y voy a dar lo máximo, tanto dentro como fuera del campo", concluyó.