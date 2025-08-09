Fútbol: Guardiola: "Espero que Rodri pueda ponerse en forma tras el parón de selecciones"

MADRID, 9 Ago. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha confirmado que el centrocampista español Rodri Hernández ha sufrido un contratiempo en su lesión que no le permitirá volver a estar al 100% hasta después del parón internacional de septiembre. El internacional no estuvo disponible la mayor parte del curso pasado por una rotura del ligamento cruzado anterior. Tras regresar a finales de la pasada campaña, se cree que sufrió un problema en la ingle durante la eliminación del City en el Mundial de Clubes ante el Al Hilal el mes pasado.

"Rodri está mejorando, pero tuvo una lesión importante en el último partido contra el Al Hilal, que fue de cinco o seis semanas. Está entrenando ahora mismo y en los últimos dos o tres días está mejor. Esperemos que en el parón internacional se recupere", señaló Guardiola en Rueda de prensa.

En este sentido, el técnico catalán cree que el Balón de Oro 2024 estará disponible tras la 'ventana FIFA' de septiembre. "Espero que después del parón internacional pueda ponerse realmente en forma. Ojalá que en estos partidos pueda jugar algunos minutos, pero lo importante es que no tenga dolor, porque no queremos que vuelva y se lesione de nuevo. Vamos a tratar desesperadamente de evitar eso, pero se estuvo entrenando en los últimos dos o tres días. Tuvo dos sesiones con nosotros, y eso es bueno", indicó.

Rodri, Phil Foden y Mateo Kovacic, que se operó de una lesión en el tendón de Aquiles en verano, se quedaron fuera de la convocatoria del City para el partido del Trofeo Anglo Palermitano contra el Palermo en Sicilia.

Preguntado por si estarán disponibles para el primer partido de la Premier League, el próximo fin de semana ante el Wolverhampton, Guardiola se mostró cauto. "Noventa minutos para Rodri no lo creo. Phil, con suerte, depende del problema, pero es una semana larga, así que con suerte. Kova está lesionado hasta septiembre u octubre. Ojalá vuelva antes", finalizó.