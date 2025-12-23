Fútbol: Guatemala jugará amistoso con Canadá

El duelo que animarán en el BMO Stadium de esa ciudad le servirá a la selección "bicolor", entrenada por el mexicano Luis Fernando Tena, como parte de su preparación para la Concacaf Nations League.

Un torneo cuya quinta edición aún no tiene confirmadas oficialmente sus fechas será clasificatorio a la próxima edición de la Copa Oro de 2027.

Para Canadá, en tanto, este amistoso será parte de su ruta de trabajo de cara al Mundial 2026, del cual será organizador junto con México y Estados Unidos.

Guatemala y Canadá se han enfrentado en 14 ocasiones, en las los canadienses ganaron nueve y sufrieron tres derrotas.

La última vez que se midieron fue en la Copa Oro de la Concacaf de este año en los cuartos de final, con victoria de Guatemala en definición por penales. (ANSA).