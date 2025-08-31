Fútbol: Hansi Flick: "Es bueno ver a Joan García así y creo que fue una decisión correcta ficharlo"

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha elogiado a su portero Joan García por haber salvado este domingo el empate (1-1) de los culés durante la jornada 3 de LaLiga EA Sports en su vista al Rayo Vallecano, diciendo que "es bueno verlo así" de acertado y subrayando que "fue una decisión correcta ficharlo" al principio del verano.

"Lo he felicitado. Es fantástico ver cómo trabaja. También con el balón es muy bueno ver que no ha cometido ningún error, realmente ningún error. Por supuesto tiene confianza con el balón, pero también confianza entre palos, es bueno verlo así y creo que fue una decisión correcta ficharlo", apuntó Flick en rueda de prensa desde el Estadio de Vallecas.

"Creo que podemos estar contentos con este punto. En la segunda parte, ellos han tenido muchas ocasiones, pero tenemos un portero fantástico. Joan ha hecho un partido fantástico hoy y ha salvado este punto. Creo que en la primera parte también pudimos marcar el segundo gol, o tuvimos que marcarlo. Hoy ha sido un poco así, ya sabéis la intensidad que solemos tener y ha faltado control del balón", admitió.

"Hemos cometido demasiados errores fáciles porque, cuando juegas contra un rival que lo hace tan bien, ¿a quién le gustaría jugar de otra forma? Entonces hay que cometer menos errores y eso es lo que tenemos que hacer para jugar mucho mejor", explicó el técnico alemán del Barça.

Luego evitó personalizar su análisis en Fermín López. "Creo que hablamos del equipo, no de los jugadores, porque hoy también podemos hablar de muchos jugadores. Creo que lo más importante para mí es que ahora, al cierre del mercado de fichajes, todos estén comprometidos al 100% con este club y con este equipo, y eso es lo más importante para nosotros. Nada de egos, porque el ego mata cualquier éxito, y creo que la temporada pasada jugamos como un equipo, como una sola unidad, y tenemos que volver a eso", opinó sobre el posible adiós del mediapunta.

"Creo que al principio de la segunda parte también creamos una o dos ocasiones, pero al final no ha sido suficiente para sumar los tres puntos", lamentó un Flick que no puso como excusa el estado del césped.

"No, sin excusas. Ya sabéis que soy así. Creo que tenemos que controlar más el balón y tener más posesión, éste es nuestro estilo y es como queremos jugar. Así ha sido hoy, la intensidad no ha sido buena", dijo.

Igualmente negó tener 'laminedependencia'. "Creo que es un jugador clave como Pedri, como Frenkie [De Jong] o como 'Rafa' [Raphinha] cuando están en su mejor nivel. Es normal al principio de la temporada. Me alegra que tengamos un descanso ahora y después del parón estaremos trabajando duro en estos aspectos. Creo que todos tenemos la actitud adecuada y queremos mejorar mucho", vaticinó Flick.

Por último, alabó la polivalencia de su zaga. "Para ellos no ha sido fácil. Creo que junto con Joan ha hecho un buen trabajo y para mí es muy importante ver a todos en el campo.

Porque después del parón internacional, cada tres o cuatro días tenemos partido. Así que es muy importante ver a todos en diferentes posiciones hacerlo bien", zanjó.