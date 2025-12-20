Fútbol.- Hansi Flick: "Es una broma que Raphinha no esté en el once ideal de la FIFA"

MADRID, 20 Dic. 2025 (Europa Press) - El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que la ausencia de Raphinha del once ideal de la FIFA en los Premio The Best le parece "una broma", sobre todo por la "influencia increíble" que tuvo el brasileño en los éxitos del equipo, además de confirmar que Pedri no estará este domingo ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica porque el "riesgo" de lesión "es alto".

"La designación del once ideal de la FIFA me sorprende. Cuando veo que Raphinha no está en ese once ideal, yo creo que es una broma. La influencia de Raphinha sobre este equipo la temporada pasada fue increíble, y en 'Champions' marcó 22 goles, logró la mejor anotación. Y cuando vemos los partidos que jugó, la cantidad de goles que marcó y cuántas asistencias repartió, vemos que fue increíble, sobre todo su influencia en el equipo. Yo creo que es una broma que no estuviera incluido en el once ideal, no es justo y debo decirlo. Para mí es una broma. No me creo que no haya sido designado como jugador en ese once ideal, porque después de la temporada que jugó, se lo merecía. Es increíble", declaró en rueda de prensa.

Además, confesó que el pasado curso fue el más feliz de su carrera. "Lo puedo decir abiertamente: ha sido el año más increíble, el año más exitoso para mí y para mi equipo, ha sido un año fantástico. Mi vida aquí en Barcelona es fantástica, estoy muy contento. Pero ahora hay que hablar del futuro, de la siguiente temporada, hacer que sea igual de buena, y para eso hay que seguir trabajando, ver qué cosas hay que cambiar. Tenemos grandes objetivos fijados para esta temporada. Todavía no hemos llegado al final, y los títulos de la temporada pasada son fantásticos, ahí quedan, pero hay que mirar hacia adelante", indicó.

Sin embargo, el técnico alemán no quiso valorar una posible renovación con el club azulgrana, sobre todo por la proximidad de las elecciones a la presidencia. "Un año y medio como entrenador, sobre todo en un club como este, el Barcelona, es muchísimo ya. Me alegra mucho poder estar en este club, me encanta poder trabajar con Deco, con el resto de empleados, con el equipo, con el staff, los expertos... Todo el staff es fantástico. El trabajo de Deco es increíble, también con el resto de su equipo y con el presidente. El presidente es el motivo por el cual estoy aquí, y estoy muy contento. Es muy importante tener esta confianza del presidente y del resto de los estamentos del club. Tanto mi personal técnico como yo lo sentimos, y eso es fantástico", reconoció.

"Ya veremos qué ocurre la temporada que viene tras las elecciones. Lo único que puedo decir es que es fantástico haber estado aquí durante un año y medio, pero estas cosas son como son. Todo esto se ve afectado por la decisión del presidente también, y por eso digo es importante tenerle a él como presidente. Me encanta seguir aquí, trabajando por este club, por sus socios, por los aficionados. La vida aquí es fantástica. Hay que asumir la responsabilidad por cómo jugamos, si jugamos bien, si tenemos éxitos, el impacto siempre es bueno para todos, sobre todo para el club. Y eso es lo que queremos seguir haciendo, dar nuestro 100% para seguir garantizando éxitos, espero, también el año que viene", añadió.

En otro orden de cosas, Flick aseguró que este domingo se enfrentarán a "un gran equipo, con una filosofía clara de juego, con juego directo y un muy buen estilo". "Me encanta verles jugar al fútbol. Enhorabuena al entrenador y al equipo, es un equipo fantástico, han mejorado muchísimo estos últimos años", expuso.

Además, cree que los castellonenses llegarán "motivados" tras su eliminación a manos del Real Racing Club en la Copa del Rey. "Es normal. Sabemos lo difícil que es jugar contra un equipo de una división inferior, lo sufrimos nosotros también en nuestro partido, y otros equipos de LaLiga también han sufrido. Para el equipo pequeño, siempre es el partido del año y lo dan todo, y esto es lo que nos dan los partidos de la Copa del Rey", subrayó.

"EL RIESGO CON PEDRI ES ALTO, NO ESTARÁ DISPONIBLE"

El preparador azulgrana también confirmó que Pedri "no estará disponible" para el duelo en La Cerámica. "No es algo que me alegre, pero es lo que es, forma parte del fútbol. Está lesionado, pero yo creo que para el siguiente partido ya estará listo", explicó. "Yo creo que podrá volver en el partido contra el Espanyol. Tuvo problemas con los gemelos. El riesgo es alto. Podría jugar, pero el riesgo es alto. Cuando ocurre algo así, lo mejor es que descanse", advirtió.

"No es nada peligroso, pero tenemos que cuidarlo. Hay que seguir el tratamiento, pero no va a poder jugar. Hemos decidido no asumir riesgos con esta lesión de los isquiotibiales. Lo necesitamos de cara a los siguientes partidos y es importante empezar bien contra el Espanyol, después de la Supercopa, y le necesitamos listo para jugar. Habrá que gestionar bien este partido contra el Villarreal, pero también tenemos jugadores de enorme calidad en el equipo", continuó.

En cambio, el polaco Robert Lewandowski "está bien y listo para jugar". "Es una opción para el partido de mañana, lo mismo que en el partido de Copa. No queríamos asumir riesgos, y en el último partido en casa tampoco, pero ahora ya está disponible de nuevo y puede jugar. Buenas noticias", reconoció.

Por otra parte, habló de Frenkie de Jong y Eric García como opciones para el centro del campo. "Eric jugó de '6', jugó muy bien. Frenkie, además, lo entiende. Él quiere jugar, pero Frenkie es un jugador sobresaliente, muy importante para nuestro equipo. Está bien tener estabilidad y jugadores que tengan la calidad suficiente como para aumentar el nivel del equipo. La competencia entre jugadores ayuda a que todo el mundo esté disponible y quiera jugar al mejor nivel. Yo veo que todo el mundo está listo, dispuesto, con la actitud y la mentalidad que queremos", manifestó.

Por último, Flick aseguró que para hacer las alineaciones lo primero es "centrarse en lo que es necesario para el equipo", aunque "todos somos humanos y tenemos sentimientos". "Si alguien no ha jugado, tengo que hablar con el jugador, es así cómo gestiono estas situaciones. Para mí es importante dar a los jugadores un motivo por el cual no disputan más minutos, y hay jugadores que también vienen a mí y que me preguntan. Mi puerta siempre está abierta. Estoy aquí para mejorar a los jugadores. Es importante hablar de todas las situaciones con todos los jugadores. El primer objetivo es asegurarse de que el equipo juegue como un equipo. No hay que centrarse en el jugador o en el entrenador, hay que centrarse en el equipo", finalizó.