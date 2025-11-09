Fútbol. Hansi Flick: "Esperemos que todo el mundo vuelva sano"

MADRID, 9 Nov. 2025 (Europa Press)

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, confió en que "todo el mundo vuelva sano" del parón por selecciones después de la victoria (2-4) ante el RC Celta para recortar con el líder Real Madrid, ya que, sin poner "excusas", quiere recuperar efectivos.

"Queremos un poco más. Me gusta lo que vi hoy. En el primer tiempo cometimos más errores que en la segunda parte, y ellos lo usaron para hacer dos goles, pero controlamos el partido en el segundo tiempo, manejamos el balón y defendimos mucho mejor", afirmó en rueda de prensa en Balaídos.

El técnico alemán dejó claro que le gustó más el segundo acto que el primero, donde el Barça se adelantó tres veces, con pegada pero fallando atrás. "En el fútbol no cuenta lo que haya pasado, siempre es sobre el próximo partido. La segunda parte nos da confianza para los próximos partidos. Siempre nos miramos a nosotros, cuando hacemos presión sobre el rival siempre es una buena manera. Estoy contento por lo que vi en el segundo tiempo", dijo.

Además, Flick fue preguntado por el triplete de un Robert Lewandowski que volvía a la titularidad. "Todo el mundo sabe, después de la lesión, puedo ver un Lewandowski diferente, está positivo, es bueno para su confianza, es bueno meter tres goles para él y para nosotros", comentó, elogiando también a Frenkie de Jong.

"Gran partido, controló el partido, fue muy importante para nosotros controlar este partido. Está jugando a un gran nivel. No es bueno que tenga la roja, pero tenemos que manejarlo", añadió, después de que el neerlandés viese dos amarillas al final.

"Pedri volverá, Raphinha, Joan quizá también, veremos. Es mejor irnos con la victoria al parón, todo el mundo está orgulloso, y esperemos que todo el mundo vuelva sano. No es una excusa que tengamos bajas, ahora esperemos que vuelvan", terminó, viendo bien a su equipo pese a las dudas de los últimos partidos.

"El punto en Brujas fue importante, creo que estamos bien, en el camino, en la Liga y la Champions. Analizamos cada partido y tratamos de hacer todo mejor. Tienen la confianza y creen en lo que hacemos", terminó.