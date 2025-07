Fútbol: Hansi Flick: "Ha sido un buen test"

MADRID, 27 Jul. 2025 (Europa Press) - El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que la victoria frente al Vissel Kobe (1-3) en el primer partido amistoso de la pretemporada ha sido "un buen test", además de mostrarse contento con el debut de los nuevos fichajes y el trabajo de los canteranos, a los que tratará de "ayudar a mejorar". "Ha sido un muy buen partido, un buen test para nosotros. Los primeros 30 minutos han sido fantástico. Luego hemos perdido un poco el control, pero la segunda parte también ha estado muy bien. Estoy contento", declaró tras el encuentro en tierras japonesas en el inicio de la gira asiática. Además, el técnico alemán se mostró satisfecho con el trabajo de todos sus jugadores, especialmente de los canteranos. "Tenemos muchos jugadores de la cantera. Estamos muy contentos con ellos, como es el caso de Jofre o Dro", indicó respecto al autor del tercer gol culé este domingo. "Tenemos que cuidarlos y ayudarlos a mejorar. Ese es nuestro trabajo y lo que haremos", añadió. En otro orden de cosas, Flick explicó por qué el debutante Marcus Rashford ha tenido menos minutos que el resto, después de entrar en el 46 y abandonar el campo en el 80. "Lleva una semana menos que el resto. No está entrenando tanto con el balón y queremos cuidarlo", señaló, y aseguró que el dorsal '1' que lució Joan García "no es oficial". "Es sólo para la gira de verano. Ese dorsal y el del resto son para la gira", advirtió. Por último, afirmó que que Roony Bardghji forme parte del primer equipo "depende de él". "Tiene una semana menos de entrenamiento con balón, pero estoy feliz con lo que estoy viendo. Los jóvenes tienen que mejorar. No es fácil esta temporada, pero, como en la pasada, seguimos trabajando duro para ganar títulos", finalizó.