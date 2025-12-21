Fútbol.- Hansi Flick: "Lamine marcó el segundo, es la mejor respuesta"

MADRID, 21 Dic. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, reconoció que los jugadores necesitan el descanso por Navidad y valoró el esfuerzo en La Cerámica para sacar los tres puntos (0-2), donde Lamine Yamal respondió a los pitos y Joan García fue clave en portería.

"Estoy contento por los jugadores que tengan descanso ahora, y ganar los tres puntos ante un equipo muy bueno. Se pudo ver que estábamos un poco cansados, lo importante son los tres puntos y que Joan García mantuvo la portería a cero", dijo.

El preparador azulgrana destacó en rueda de prensa la racha de su equipo. "La actitud, la mentalidad es muy buena, fantástica, es lo que veo cada día en el entrenamiento. Para mí lo más importante es el entrenamiento, cuando lo hacemos bien ahí, se ve en el partido. No fue fácil en defensa, los jugadores están cansados, estoy contento de que tengan vacaciones. Estamos jugando como equipo y es muy bueno de ver", afirmó.

Por otro lado, Flick confió en que Jules Koundé no tenga ningún problema físico, después de la grave lesión de Andreas Christensen conocida este domingo. "Hablaré con Deco (sobre fichajes), para mí, lo primero es importante que Christensen vuelva bien, tenemos que apoyarle, estaba en un muy buen momento", comentó.

"Koundé no creo que sea mucho, hace tres días estuvo enfermo, tuvo calambres, decidimos sacarlo y le evaluarán en casa", apuntó, antes de ser preguntado por el ambiente hostil sobre Lamine Yamal. "Es así. Fue una roja clara. Después se centraron en Lamine, tiene que saber manejarlo, marcó el segundo gol y creo que es la mejor respuesta", afirmó.

Además, Flick destacó la clave defensiva para ser líderes y campeones de invierno. "Encontramos estabilidad en defensa, es lo más importante. Hemos visto muchos videos, les hemos mostrado dónde mejorar. También es importante la vuelta de jugadores", dijo.

"Fue grande ganar aquí, rival muy bueno, me gusta cómo juega, gran estructura, son muy rápidos, pero nosotros también lo estamos haciendo bien. Estamos solo centrados en el Barça, tenemos tres puntos más que es bueno, también para celebrar la Navidad. Joan nos ayudó con sus paradas, es un jugador importante. Todo el mundo en defensa trata de ayudar al equipo", terminó.