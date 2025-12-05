Fútbol.- Hansi Flick: "Se nota que hay más confianza, estamos de buen humor"

MADRID, 5 Dic. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, reiteró este viernes su satisfacción por "el paso adelante realmente fantástico" que dio su equipo en la victoria ante el Atlético de Madrid, la cual les ha proporcionado "buen humor" y "confianza" de cara la difícil visita a un Real Betis que "tiene mucha calidad individual".

"Dimos un paso adelante realmente fantástico, se demostró que cuando estamos bien conectados, en la posición correcta y cada jugador es como una unidad, entonces todo está bien, así que tenemos que seguir jugando a este nivel, pero jugando como un equipo, jugando juntos, unos para otros, esto es lo que quiero ver", señaló Flick en rueda de prensa previa al choque contra el Real Betis.

El entrenador alemán también celebró cómo se vivió este triunfo ante el conjunto rojiblanco. "Es algo que vimos también la pasada temporada. El mejor momento para volver a nuestro mejor nivel fue el martes contra un equipo fantástico como el Atlético. Estoy muy contento y también agradezco mucho lo que vi después del partido", subrayó.

Ahora, espera, "como siempre", otro encuentro duro ante el conjunto verdiblanco, que "también tiene un equipo fantástico". "Tiene mucha calidad individual, así que es lo mismo que el martes pasado contra el Atlético", remarcó el preparador blaugrana.

"Tenemos que demostrar lo buenos que somos. Estamos de buen humor y, este viernes, incluso en el entrenamiento, lo he notado. Es bueno conseguir esta gran victoria contra el Atlético. También se nota que hay más confianza y tenemos que demostrarlo mañana", añadió al respecto.

Uno de los motivos de la mejora puede estar en la vuelta al equipo de Raphinha. "He dicho muchas veces que Rafa es un jugador muy importante para nosotros y ha demostrado por qué. Su intensidad en el partido para recuperar el balón, pero también con él es realmente enorme para nosotros y tenerlo en el equipo es muy, muy importante", confesó del brasileño.

EL CUIDADO A LAMINE YAMAL

También fue preguntado por Lamine Yamal y su actitud defensiva ante el Atlético. "Lo hizo muy bien. Presionar con intensidad es lo que queremos ver y ayuda mucho al equipo. Creo que ha mejorado mucho en estos aspectos, tanto en defensa como en ataque. Cuando vi el entrenamiento de hoy me encantó lo que vi; fue increíble el nivel que jugó en este entrenamiento. Es bueno verle ahora en Barcelona a este nivel porque es importante. Siempre quiere mejorar y superarse", recalcó del extremo.

Además, Flick alabó el desparpajo del internacional español y su carácter "en el uno contra uno". "Es importante cuando tienes jugadores así, que siempre tengan confianza y que crean en lo que puede hacer. Y por eso también tenemos que cuidar de este jugador", demandó.

El alemán confirmó que Frenkie de Jong podrá volver en La Cartuja y que Fermín López podría "jugar", pero no lo tiene "seguro" que fuese de titular. "Tendrá algunos minutos, es posible, me alegro mucho de tenerlo de vuelta", admitió el entrenador del FC Barcelona, que cree que Pablo Páez 'Gavi' "es muy disciplinado y volverá más fuerte que antes" de su nuevo percance de rodilla.

Finalmente, a nivel individual, habló de Gerard Martín, un futbolista que "hace las cosas muy bien y sabe lo que tiene que hacer" y que está rindiendo bien como central zurdo. "Cuando está en el campo, siempre está concentrado, tiene mucha disciplina y sí, tanto en defensa como en ataque, como se puede ver ahora, cuando construimos desde la izquierda con la zurda, es importante, nos da más opciones y está haciendo bien estas cosas, que es lo que esperamos de él, y por eso está jugando", expresó.

Por otro lado, recordó que "esto es un trabajo" y que en su caso debe elegir a once jugadores de inicio. "Por supuesto, a veces los jugadores no están contentos sin jugar, pero creo que hay una responsabilidad también en el comportamiento. Cuando estás frustrado, creo que no puedes dar el cien por cien. Ahora mismo, con el once inicial, intento hablar con todos los jugadores que no juegan o que creen que tienen que jugar.

"También fue jugador profesional, ahora soy entrenador. El mejor momento de tu vida es como jugador, así que disfruta, disfruta jugando al fútbol, de cada entrenamiento, de cada partido con tus compañeros, esto es lo más importante. Y claro que puede pasar sobre todo en un club como el FC Barcelona porque hay mucha calidad y tienes que gestionarlo. Así que quiero jugadores que pueden o estar contentos, pero que piensen en positivo y lo dan todo. Siempre intento ser honesto con ellos", sentenció.