Fútbol. Hansi Flick: "Tengo confianza en lo que estamos haciendo"

MADRID, 6 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se quedó con "lo positivo" del 3-5 ante el Real Betis este sábado y confesó que tiene "confianza" en lo que ve de sus jugadores, al tiempo que excusó el tramo final en Sevilla por el cansancio.

"Estoy contento. El equipo luchó después de un gol en contra. Jugamos muy bien en el primer tiempo y al final estaban exhaustos. Lucharon 90 minutos y lo agradezco", dijo en rueda de prensa.

El técnico alemán fue preguntado por los goles del Betis en los últimos minutos y las ocasiones visitantes desaprovechadas para una goleada mayor. "Si quieres ver lo negativo puedes hacerlo, yo no, yo estoy muy orgulloso de mi equipo. El Betis es también un gran equipo. Luchamos y al final estaban muy cansados. Para mí, hoy es positiva la actuación de mis jugadores", apuntó.

Por otro lado, Flick respondió a la posición de Lamine Yamal por dentro. "Es una opción con Lamine. Era un partido importante. Lo decidimos, hablé con Lamine si le gustaría, dijo que sí. Roony hizo un partido fantástico también. Son más opciones que tenemos", afirmó, elogiando a un Ferran Torres autor de tres goles.

"Es importante para un delantero, que confía en sí mismo. Así es como enseña que es bueno para ser el once titular. Estaba ahí cuando importa. Tengo confianza en lo que estamos haciendo. En el entrenamiento no es posible hacerlo al 60%, es importante que tenemos la intensidad ahí, y lo que he visto en las últimas semanas es muy bueno, creo en estos jugadores y en lo que veo. Vamos paso a paso. Ahora el próximo gran partido es el martes y tenemos que ganar", terminó.