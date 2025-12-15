Fútbol.- Hawk-Eye Innovations corrobora el fuera de juego de Raphinha en el gol de Ferran Torres frente a Osasuna

BARCELONA, 15 Dic. 2025 (Europa Press) - La empresa Hawk-Eye Innovations, proveedora del fuera de juego semiautomático de LA NACION EA Sports, ha confirmado que el gol de Ferran Torres frente al CA Osasuna fue anulado de "forma correcta", tras haber un fuera de juego por parte de Raphinha, que detectó el Fuera de Juego Semiautomático (SAOT) y que funcionó "perfectamente". Tras la petición de aclaración por parte del Comité Técnico de Árbitros, Hawk-Eye Innovations ha publicado este lunes un informe en el que explica por qué está correctamente anulado el gol de Ferran Torres, después de la polémica ocasionada por la colocación de la línea del fuera de juego, que puede parecer que no es paralela a la línea de gol. La empresa explica en un comunicado que cuando una escena 3D se proyecta en una imagen 2D, las líneas paralelas en el mundo real que se alejan en profundidad parecen converger hacia un único punto de fuga en el horizonte. Por ello, dado que en esta imagen la cámara está exactamente alineada con la línea del fuera de juego, dicha línea aparece perfectamente vertical. Por este motivo cualquier línea situada a uno u otro lado no parecerá paralela, como se aprecia en la línea de fondo a la derecha de la línea de fuera de juego y en las líneas del césped a la izquierda de esta. La imagen de la cámara, tomada de la misma acción pero desde una perspectiva diferente, muestra que la línea del fuera de juego es paralela a la línea de fondo, lo que "demuestra que el SAOT funcionó perfectamente y que la decisión adoptada fue la correcta".