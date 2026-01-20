Fútbol: IFAB propone nuevos cambios para agilizar el juego

El anuncio de la IFAB se conoció luego de la "Annual Business Meeting (ABM)" reunión celebrada en Londres, donde se discutió una serie de medidas para mejorar el ritmo de los partidos y reducir las interrupciones.

El primer cambio en este sentido definido por la IFAB fue la potestad para que los árbitros sancionen un córner cuando un arquero retiene el balón por más de 8 segundos cuando está en condiciones de reanudar el juego.

Según la IFAB, esa modificación fue recibida de manera positiva en todo el planeta, motivo por el cual se decidió avanzar con la aplicación de la cuenta regresiva para el reinicio del juego en el saque de meta y en los laterales.

La asamblea también propuso algunos cambios en las reglas que exigen que los futbolistas que reciben tratamiento médico o se someten a revisiones en el campo abandonen el terreno y permanezcan afuera durante un período específico, cuya duración se determinará una vez reanudado el juego.

La asamblea de la IFAB también acordó implementar un límite de 10 segundos para que los jugadores abandonen el campo al ser sustituidos.

Asimismo, se discutió el protocolo del VAR y la asamblea recomendó que su intervención se limite a las 4 situaciones específicas que pueden cambiar el resultado del partido (goles, penales, tarjetas rojas directas y error de identidad).

Pero la IFAB agregó tres extensiones específicas: tarjetas rojas por una segunda amarilla incorrecta; sanción para el equipo equivocado por una falta que resulta en tarjeta roja o amarilla; y córners claramente concedidos incorrectamente, siempre que esto pueda corregirse de inmediato.

Además, la ABM decidió seguir adelante con las pruebas del offside y se han proporcionado más actualizaciones sobre los avances de la tecnología de fuera de juego semiautomática y la prueba en curso dirigida por el Apoyo de Video del Fútbol de la FIFA.

En este escenario, la Premier League de Canadá probará la sugerencia del DT francés Arsene Wenger, responsable del desarrollo del fútbol mundial de la FIFA, de sancionar un fuera de juego sólo cuando todo el cuerpo del jugador del equipo en fase de ataque esté en offside.

La reunión anual de la IFAB prevista el 28 de febrero en Cardiff debatirá esta sugerencia de Wenger y, de ser aprobada, será ensayada en la Premier League de Canadá, que comenzará en abril y carece del uso del VAR. (ANSA).