Fútbol: Igor Tudor, destituido como entrenador de la Juventus
Fútbol: Igor Tudor, destituido como entrenador de la Juventus
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -
La Juventus ha anunciado este lunes que el entrenador croata Igor Tudor ha sido relegado de sus funciones junto con su staff, formado por Ivan Javorcic, Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci, después de que los juventinos cayeran este domingo en la jornada 8 de la Serie A ante la Lazio (1-0).
El club también anunció que el técnico italiano Massimo Brambilla se hará cargo de manera interina del equipo, y que lo dirigirá en el duelo liguero del próximo miércoles, en casa, ante el Udinese.
Una destitución que llega después de que la 'vecchia signora' encadene tres derrotas consecutivas y ocho partidos sin ganar.
La Juventus quiso agradecer a Igor Tudor y a todo su equipo su "profesionalidad y dedicación" en los últimos meses y les deseó lo mejor en el futuro.
Otras noticias de Juventus
- 1
Mapa de resultados de las elecciones en la Argentina: el nuevo escenario político tras las legislativas 2025
- 2
El proyecto presidencial de Axel Kicillof sufrió un duro traspié con la derrota en la provincia
- 3
Los resultados porteños. La alianza sumó más que las partes y el distrito se pintó todo de violeta
- 4
Ganadores y perdedores de una votación sorprendente