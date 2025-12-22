Fútbol.- Iker Casillas, XV Premio Juan Manuel Gozalo de la Prensa Deportiva de Cantabria

SANTANDER, 22 de diciembre de 2025 (Europa Press). El guardameta Iker Casillas (Móstoles, Madrid, 1981) será reconocido con el XV Premio Juan Manuel Gozalo de la Asociación de la Prensa Deportiva de Cantabria (APDC) en la XXXI Gala del Deporte Cántabro, que se celebrará el sábado, día 27, en el Palacio de Festivales de Cantabria. Los organizadores han dado a conocer este lunes la identidad del ganador del XV Premio Juan Manuel Gozalo, que distingue, cada año, a un deportista que reúne un gran palmarés internacional junto a unos reconocidos valores humanos en la práctica deportiva. En esta ocasión el galardón ha recaído en Iker Casillas, que se ha convertido, a través de los años, "en un deportista ejemplar y modelo a seguir", según la asociación. "El buen manejo de las palabras a la hora de dar una declaración le permitieron convertirse en un líder de opinión. La forma en la que manejaba los grupos tanto en el Real Madrid, la selección española y el FC Porto, le convirtieron en un líder e ídolo dentro de las canchas de fútbol. El infarto que sufrió durante un entrenamiento en Oporto cimbró al mundo del deporte. Este suceso precipitó su retirada. Nació una leyenda", ha señalado la APDC en un comunicado. El portero español ha dejado un legado en el fútbol. Casillas cuenta un palmarés de 19 títulos: tres Ligas de Campeones, tres Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, cinco Ligas, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España. En Portugal, con el Oporto, ha logrado dos Ligas, una Copa y una Supercopa. Y ha sido internacional con España en 167 ocasiones con la que ha ganado un Mundial, dos Eurocopas y un Mundial Sub-20. Fue considerado durante un lustro el mejor portero del mundo por la FIFA y la UEFA. La IFFHS también lo eligió durante cinco años consecutivos mejor guardameta del mundo, de 2008 a 2012. Asimismo, fue incluido ininterrumpidamente entre 2007 y 2012, en la lista final de candidatos al Balón de Oro. Las personas interesadas en acudir a la Gala del Deporte Cántabro pueden recoger sus invitaciones de forma gratuita en los siguientes puntos: Casa del Deporte, en La Albericia; El Corte Inglés, tienda de deporte; El Diario Montañes; Hotel Santemar; Bar Mundial, en Torrelavega y Cafetería Picos de Europa, en Santander.