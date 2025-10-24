Fútbol: Iñaki Williams sufre "una lesión muscular severa"
Fútbol: Iñaki Williams sufre "una lesión muscular severa"
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -
El delantero del Athletic Club Iñaki Williams "sufre una lesión muscular severa en el aductor largo de su pierna derecha", según el parte médico que este viernes publicó el equipo vasco.
"Tras las pruebas complementarias realizadas al jugador Iñaki Williams, se ha comprobado que sufre una lesión muscular severa en el aductor largo de su pierna derecha con afectación tendinosa", anunció el Athletic Club en su página web.
El mayor de los Williams tuvo que dejar el partido del pasado domingo en Elche tras la primera parte y las noticias no son buenas para el delantero.
"El jugador sigue con su fase de recuperación en las instalaciones de Lezama", añade el club bilbaíno, una baja importante y sin fecha de regreso para Ernesto Valverde.
Otras noticias de Athletic Bilbao
- 1
Financial Times: “Lo que está ocurriendo es una forma descarada de imperialismo financiero”
- 2
Donald Trump rompe las negociaciones comerciales con Canadá por un anuncio en su contra con la voz de Ronald Reagan
- 3
¿Vuelve el “Zar del Juego”? Cristóbal López quiere recuperar sus acciones en Casino Club e Inverclub
- 4
Era mozo y se animó a abrir una parrilla que ya es un clásico