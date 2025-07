Fútbol: Iñaki y Nico Williams niegan "rotundamente haber incurrido en delito alguno" con la compra de un vehículo

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - Los hermanos Iñaki y Nico Williams han negado "rotundamente" este jueves "haber incurrido en delito alguno" durante la compra de un vehículo de alta gama, tras confirmar que sí "hay presentada una denuncia" contra ambos futbolistas del Athletic Club, pero que a su juicio está "basada en hechos que no se corresponden con la verdad". "Tras enterarnos por los medios de comunicación de la posible existencia de una denuncia contra nosotros, una vez obtenida información, podemos confirmar que hay presentada una denuncia contra nosotros basada en hechos que no se corresponden con la verdad", indicaron los hermanos Williams en una carta a través de las redes sociales de Iñaki. "Ante esta situación negamos rotundamente haber incurrido en delito alguno. No existe base fáctica ni jurídica que sustente la imputación de conductas penales. Por otro lado, la denuncia presentada oculta y tergiversa deliberadamente los hechos reales acaecidos", añadió la nota. "Es evidente que el propósito subyacente de esta denuncia infundada es menoscabar nuestra imagen personal y profesional, buscando coaccionarnos para que efectuemos un pago indebido", señalaron los hermanos Williams en su comunicado de prensa. "Confiamos plenamente en el sistema judicial español y colaboraremos activamente en el esclarecimiento de los hechos", agregaron Iñaki y Nico. "Nos encontramos profundamente tranquilos de conciencia, ya que no hemos cometido ningún acto ilícito ni contrario a los valores que nos han guiado siempre, tanto en lo personal como en lo profesional", aseveraron. "Cuando todo este proceso quede aclarado tomaremos las medidas pertinentes ante todos aquellos que nos han denunciado falsamente y contra los que han utilizado esta información siendo conocedores de su falsedad para dañar nuestra imagen y honor", concluyó el comunicado oficial.