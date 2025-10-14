Fútbol: Infantino califica de "día histórico" el alto el fuego en Gaza y asegura que ayudarán a que "el fútbol vuelva"

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se mostró feliz por "el día histórico" que se vivió este lunes con el alto el fuego en Gaza, un logro donde ha sido "crucial" el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que ayudarán a que "el fútbol vuelva" a Palestina.

El dirigente fue uno de los más de 20 líderes mundiales, presidentes y autoridades que estuvieron en la Cumbre por la Paz celebrada en la localidad egipcia de Sharm El-Sheikh, y que estuvo presidida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, para ratificar el alto el fuego en Gaza.

"Cuando se habla de un día histórico, este lunes sin duda lo fue y lo es para Oriente Medio, para el mundo y para la paz. Un nuevo comienzo, como dijo el presidente Trump, un nuevo amanecer para toda la región, para el mundo entero. Es fundamental que la FIFA esté aquí para apoyar, ayudar, asistir y ponernos a disposición en todo lo que podamos para garantizar que este proceso de paz llegue a buen puerto y con el mejor resultado posible", expresó Infantino en declaraciones facilitadas por el ente rector del fútbol mundial.

El dirigente enfatizó el papel de Donald Trump en este acuerdo y al que ve como absolutamente fundamental y crucial en el proceso". "Sin el presidente Trump, no habría paz. El presidente Trump ha derribado barreras, ha tendido puentes, ha unido a la gente", remarcó, sin olvidar el rol de otros países como Egipto, Turquía, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos que "han apoyado este proceso".

"Pero, bajo el liderazgo del presidente Trump, sucedió, y ahora realmente podemos escribir nuevas páginas. Páginas de unión, de paz, en una región que realmente lo necesita", añadió.

El presidente de la FIFA tampoco olvidó que "el papel del fútbol debe ser apoyar, unir y dar esperanza a la región". "En Gaza, en Palestina, por supuesto, ayudaremos a reconstruir todas las instalaciones futbolísticas", subrayó.

"Ayudaremos, junto con la Asociación Palestina de Fútbol, a que el fútbol vuelva a cada rincón del país. Traeremos balones, construiremos campos, traeremos instructores, ayudaremos a organizar competiciones y lanzaremos un fondo para reconstruir la infraestructura futbolística en Palestina", detalló Infantino.

"Y todos los que quieran contribuirán. Nosotros mismos hemos contribuido con minicampos, con los estadios FIFA, y queremos que todo el mundo contribuya, porque el fútbol da esperanza a los niños y es muy, muy importante", agregó al respecto.

Finalmente, el presidente de FIFA remarcó que ha "comprobado" en este cumbre que "todos los líderes del mundo quieren contribuir" y que "todos ven la importancia del fútbol para unir a la gente".

Ahora,

este año en Oriente Medio, el año que viene, por supuesto, en

Norteamérica, en Canadá, en México y en Estados Unidos con la Copa

del Mundo", advirtió, resaltando que el próximo Mundial será "un mes

de celebración de la humanidad, de la unión, que es lo que el mundo

necesita hoy".