Fútbol: Iniesta sobre el Clásico: "Estoy con mucha confianza y esperando que se puedan venir los tres puntos para aquí"

BARCELONA, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

El exjugador del FC Barcelona Andrés Iniesta ha asegurado que confía en que el conjunto blaugrana pueda imponerse este domingo al Real Madrid en el Clásico del Santiago Bernabéu, en un duelo que "siempre es especial", y ha añadido que está confiado respecto a que el equipo blaugrana pueda ganar, además de no estar preocupado por la vida privada y comentarios de Lamine Yamal.

"Siempre es especial, no nos vamos a engañar. Más allá de cómo llegue cada uno, son partidos diferentes. El Barça sigue llegando en un momento muy bueno, con esa victoria en 'Champions'. Estoy con mucha confianza y esperando que se puedan venir los tres puntos para aquí", declaró a los medios.

Andrés Iniesta participó en el segundo Congreso Internacional de Comunicación en Salud del Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona, junto al jugador de baloncesto del Club Joventut Badalona Ricky Rubio, con quien compartió debate sobre el papel de las personalidades públicas como embajadores en salud.

Restó importancia al ambiente previo y a los mensajes cruzados entre jugadores. "Según cómo lo vea cada uno, habrá vaciles que se digan que son para calentar el partido y otros que no gustan", comentó sobre los últimos comentarios de Lamine Yamal, que dejó ir que el Real Madrid "roba y se queja".

"Yo creo que son cosas externas. Lo que realmente importa es lo que pase en esos 90 minutos, que al final es lo que marcará quién se lleva los tres puntos", explicó, en este sentido, el de Fuentealbilla.

El excentrocampista manchego, preguntado por cuestiones internas del club, evitó dar consejos desde fuera. Sobre todo al ser preguntado por la vida privada del nuevo '10' blaugrana.

"Todos tenemos nuestra vida. No me gusta dar consejos, sobre todo cuando no estoy dentro", señaló.

"Si el club cree que algo no se hace bien, supongo que son cosas que se hablan internamente. Cada uno al final es como es, dentro de que siempre hay que respetar muchas cosas", concluyó.