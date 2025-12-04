Fútbol.- Iniesta visita al Barça en una sesión con regreso de Fermín y De Jong

BARCELONA, 4 dic. 2025 (Europa Press) -

El primer equipo masculino del FC Barcelona volvió este jueves al trabajo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper en una sesión marcada por la visita del exjugador y leyenda blaugrana Andrés Iniesta y por la presencia de Fermín López y Frenkie de Jong, ausentes en el último triunfo liguero ante el Atlético de Madrid (3-1) en el Spotify Camp Nou, con sus compañeros.

Iniesta, retirado desde hace unos meses, compartió un buen rato con la plantilla de Hansi Flick, saludó a jugadores y técnicos y se fotografió con varios futbolistas.

Entre ellos, Fermín López, que se ha perdido los encuentros ante Alavés y Atlético por una lesión sufrida en un entrenamiento y que este jueves volvió a realizar trabajo sobre el césped. De Jong, baja ante los colchoneros por un proceso febril, también completó parte de la sesión con el grupo.

Ambos participaron con el resto de disponibles en el entrenamiento celebrado en el Camp Tito Vilanova, a dos días del Betis-Barça del sábado en La Cartuja (18.30 horas).

El equipo se ejercitará de nuevo este viernes a las 11.00 horas para ultimar la preparación del partido correspondiente a la jornada 15 de LaLiga EA Sports, y a partir de las 13.00 horas Hansi Flick atenderá a los medios en la rueda de prensa previa.