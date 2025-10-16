Fútbol.- Iñigo Martínez: "Que esté a favor de la independencia no quiere decir que no tenga que ir a la selección"

MADRID, 16 Oct. 2025 (Europa Press) -

El defensa internacional Iñigo Martínez recordó este miércoles su salida del FC Barcelona y la polémica que ha arrastrado en la selección española "por ser vasco" y "arropar la independencia", igual que cuando vistió la estelada catalana.

"Sí, sigo viendo fútbol español. El Barça, estando Íñigo Martínez o no, la línea defensiva la tiene bien cubierta", dijo en una entrevista a El Partidazo de Cope, recogida por Europa Press. El central vasco salió este pasado verano de la Ciudad Condal rumbo al Al-Nassr, una oferta que no pudo rechazar.

"Estas ofertas llegan y un año te quiere un equipo y al año siguiente no te quiere, así que era subirse al tren o no. Yo con la edad que tenía y lo que había conseguido en el Barça pues tomé la decisión de que lo ideal era dar un paso al lado y disfrutar de otro país, otra experiencia y otra cultura", afirmó.

Martínez apuntó a la presión de jugar en Primera. "Llevo 15 años en Primera División y se hacen largos. Tenés que estar al pie del cañón constantemente y no somos conscientes de la presión que supone ser un jugador del Barça. No te podés saltar ni una media y eso afecta. Ya no sirve tener calidad, tenés que ser un atleta", explicó.

Por otro lado, el ex del Barça confesó que le costó decirle a Hansi Flick, su técnico, su decisión de marcharse. "Con Flick la relación fue excepcional y yo intenté devolverle todo lo que me dio. Le tengo un cariño enorme y mantengo una buena relación con él. Para él era una pieza clave y cuando me voy se le rompe un poco el puzzle sin esperarlo. Ni me atrevía a decirle a Flick que me iba", dijo.

Además, el defensa vasco elogió a Lamine Yamal. "Con Lamine tenía una relación especial. Él me veía como un padre, como un referente dentro del vestuario. Ahora se está viendo a un Lamine que no es consciente de la mochila que lleva encima con la edad que tiene, porque prácticamente tiene que tirar del equipo. Lo bueno que tiene es que la cabeza la tiene bien centrada. Es un niño y la verdad que no sé cómo lo hace porque yo no estaría preparado para rendir como lo hace con la edad que tiene", afirmó.

Por otro lado, Martínez explicó que siempre ha estado dispuesto a jugar con España, tras alguna baja por lesión, y a pesar de su apoyo a la causa independentista vasca y catalana. "Si no hubiese querido ir hubiera sido el primero en decirlo. Una cosa es que yo piense, o crea, o que esté a favor de que un pueblo donde la mayoría sienta que pueden ser libres de manejar a su antojo el territorio", apuntó.

"Eso no quiere decir que como yo estoy a favor de la independencia o les arrope en cierta forma o en ciertos aspectos, no tenga que ir a la selección. Una cosa no tiene que ver con la otra. Seguramente la gente una estas cosas porque soy vasco. Tanto en Euskadi como en Catalunya hay una identidad muy fuerte y eso merece respeto, nada más", añadió un Martínez que, a sus 35 años, no cierra la puerta a ser convocado aunque entiende que haya otros delante.

Siempre desde la paz y desde el respeto. Eso no quita que por haber llevado esa bandera no quiera ir a la selección. Si me preguntas quién quiero que gane el Mundial evidentemente voy a decir España porque tengo muchos amigos, he estado allí, he competido por España y creo que nunca me he escondido, siempre he ido de cara y de hecho tuve una charla con el seleccionador, le deseo lo mejor y ya está", terminó.