LA NACION

Fútbol. Inspección de Trabajo multa con US$1.100.000 a una subcontrata de las obras del Spotify Camp Nou

Fútbol. Inspección de Trabajo multa con US$1,1 millones a una subcontrata de las obras del Spotify Camp Nou

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Fútbol. Inspección de Trabajo multa con US$1.100.000 a una subcontrata de las obras del Spotify Camp Nou
Fútbol. Inspección de Trabajo multa con US$1.100.000 a una subcontrata de las obras del Spotify Camp Nou

BARCELONA, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Inspecció de Treball ha propuesto una multa de US$1.090.000 a 'Extreme Works', una de las empresas subcontratadas por Limak para realizar las obras del Spotify Camp Nou, tras detectar a 79 trabajadores extracomunitarios sin papeles, han explicado fuentes de la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Periódico' este miércoles, la inspección ha detectado 79 faltas muy graves por estos hechos. Esta multa se suma a los US$1.870.000 que Inspecció de Treball había impuesto a las subcontratas de 'Limak' hasta principios de este mes por 218 fraudes laborales.

LA NACION
Más leídas
  1. El descargo del Puma Rodríguez tras el incidente en un avión de American Airlines
    1

    El descargo del Puma Rodríguez tras el incidente en un avión de American Airlines

  2. Revés judicial para Martín Insaurralde en el caso del yate El Bandido
    2

    Revés judicial para Martín Insaurralde en el caso del yate El Bandido

  3. Espinoza advirtió que si “antes de marzo” no mejora la asistencia social, habrá “problemas” con el “hambre”
    3

    Espinoza advirtió que si “antes de marzo” no mejora la asistencia social, habrá “problemas” por el aumento del “hambre”

  4. Daniel Vila y José Luis Manzano avanzan para quedarse con las estaciones de servicio Shell
    4

    Manzano y Vila avanzan para quedarse con las estaciones de servicio Shell

Cargando banners ...