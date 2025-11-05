Fútbol. Isaac Romero (Sevilla), baja contra Osasuna por una lesión en el aductor de la pierna derecha

MADRID, 5 nov. 2025 (Europa Press) -

El delantero del Sevilla FC Isaac Romero sufre una lesión en el aductor de la pierna derecha que le impedirá disputar el partido de este sábado contra el CA Osasuna, correspondiente a la jornada 12 de LaLiga EA Sports.

"Isaac Romero, ausente en la sesión de este miércoles, sufre una lesión en el aductor de la pierna derecha y queda pendiente de evolución", anunció la entidad hispalense este miércoles en un comunicado, en el que también informa de que el jugador no estará disponible para la cita liguera de este fin de semana.

En la sesión de entrenamiento del miércoles tampoco participó el extremo Alfon González, que realizó trabajo específico, al igual que el centrocampista Lucien Agoumé y los defensores Fabio Cardoso y César Azpilicueta.