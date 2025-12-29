Fútbol.- Isco Alarcón se somete a una artroscopia en el tobillo derecho y queda pendiente de evolución

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) -

El jugador del Real Betis Isco Alarcón se ha sometido este lunes a una artroscopia en su tobillo derecho, según informó el club verdiblanco en un comunicado oficial, y queda pendiente de evolución para saber cuándo podrá regresar a los terrenos de juego.

Inicialmente, el futbolista había seguido un tratamiento conservador basado en infiltraciones de factores de crecimiento, aunque el procedimiento quirúrgico estaba contemplado en caso de que la evolución no fuera la esperada, tal y como explicó la entidad verdiblanca.

Ante esa evolución negativa, Isco, junto al doctor Leyes y los servicios médicos del Real Betis, decidió de forma consensuada adelantar el proceso terapéutico y llevar a cabo una "limpieza articular en la zona afectada".

El club no ha concretado plazos de regreso a la competición y ha señalado que el tiempo de recuperación del jugador dependerá de su evolución en las próximas semanas.

Hasta el momento, Isco solo ha podido jugar un partido de Liga Europa y uno de LaLiga EA Sports, con asistencia, por una fractura de peroné previa a esta lesión de tobillo.