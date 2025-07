Fútbol: Jacobo Ramón deja el Real Madrid por el Como de Cesc Fábregas

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - El Real Madrid anunció este jueves el traspaso de su canterano Jacobo Ramón al Como 1907 italiano dirigido por el entrenador español Cesc Fábregas. "El Real Madrid C. F. y el Como 1907 han llegado a un acuerdo para el traspaso de nuestro jugador Jacobo Ramón", dice el comunicado del equipo blanco. Jacobo llegó al Real Madrid en 2013 con 8 años y desde entonces ha formado parte de las categorías inferiores hasta jugar la pasada temporada en el Castilla. El madrileño formó parte del Juvenil A que logró el triplete en la temporada 2022-2023 (Liga, Copa y Copa de Campeones) y en 2025 debutó con el primer equipo del Real Madrid. "Nuestro club le agradece su trabajo, compromiso y entrega durante el tiempo que ha pertenecido al Real Madrid, y les desea todo lo mejor a él y a su familia en esta nueva etapa de su vida", añade el comunicado del equipo madrileño. Desde el equipo de la Serie A celebraron el fichaje del joven defensa, ya en palabras de su nuevo entrenador, Cesc Fábregas. "Jacobo es un jugador joven con mucho futuro. Proviene de una de las canteras más competitivas del mundo, donde ha podido perfeccionar sus habilidades, y confiamos en que tendrá un impacto muy positivo en nuestro equipo", afirmó el catalán. Además, la web del Como recoge también unas declaraciones del propio Jacobo. "Estoy muy contento. Este es un proyecto espectacular. He hablado con el entrenador; su mentalidad será nuestro motor, y ya conozco a algunos de los jugadores que ahora son mis compañeros, como Assane, Jesús Rodríguez y Nico. Me han dicho que hay un gran grupo y que estoy listo", apuntó.