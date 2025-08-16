Fútbol: Jagoba Arrasate: "Nos quejamos del criterio, no ha sido el mismo"

MADRID, 16 Ago. 2025 (Europa Press) - El entrenador del Mallorca,

Jagoba Arrasate, se quejó "del criterio" dispar del árbitro José Luis

Munuera Montero este sábado en la derrota (0-3) contra el FC

Barcelona, donde protestaron varias acciones y el partido duró

"veintitantos minutos".

"Esa acción lo hemos visto todo y nos explican la semana pasada en la

charla que si hay un golpe en la cabeza se para el juego. El cuarto

árbitro, delante mío, le ha dicho que pare porque es un golpe en la

cabeza, él se lleva el silbato a la boca, todos pensábamos que había

pitado, y para asombro de todos da gol. No acabo de entender. Me ha

dicho que el jugador no se había mareado", dijo.

El técnico local fue preguntado nada más sentarse en rueda de prensa

por las polémicas en Son Moix, sobre todo ese gol y dos rojas. "Lo de

Moralnes le sacan amarilla y en una rigurosa le sacan la segunda. Y

Muriqi no es la primera vez que tiene un 50 de pie y eleva el pie con

tan mala suerte que le va a la cara. El árbitro le ha sacado amarilla

y desde el VAR le han avisado", afirmó.

"Es una pena porque el partido ha durado veintitantos minutos. Me

quedo con la reacción del equipo y de la grada en la segunda parte.

Sobre todo nos quejamos del criterio. El criterio no ha sido el

mismo, te chirría, te cabrea. En el descanso es una situación

complicada. Estábamos calientes pero hemos hecho ejercicio de

calmarnos y buscar gente fresca. El último gol afea más si cabe el

resultado", añadió.

"Quiero ver en las siguientes jornadas si van a dejar seguir o si van

a parar al momento. Igual nos hemos quedado quietos y no nos debemos

quedar, puede ser, luego Ferran la pone en la escuadra. Todos

pensábamos que iba a pitar. Cuando sientes que es injusto lo que está

pasando es difícil callarte", añadió.

Arrasate confesó cierta parte a mejorar en esas acciones. "Hemos

conectado con la afición, no lo queríamos así, pero se ha ido

orgullosa del equipo. Son cosas que tenemos que mejorar, el Mallorca

tiene esa intensidad y a veces nos hace pasar malas facturas",

apuntó, confiando en que LaLiga se piense cambiar el horario de la

próxima semana a las cinco, después del calor de este sábado.