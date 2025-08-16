Fútbol: Jagoba Arrasate: "Nos quejamos del criterio, no ha sido el mismo"
Fútbol: Jagoba Arrasate: "Nos quejamos del criterio, no ha sido el mismo"
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 16 Ago. 2025 (Europa Press) - El entrenador del Mallorca,
Jagoba Arrasate, se quejó "del criterio" dispar del árbitro José Luis
Munuera Montero este sábado en la derrota (0-3) contra el FC
Barcelona, donde protestaron varias acciones y el partido duró
"veintitantos minutos".
"Esa acción lo hemos visto todo y nos explican la semana pasada en la
charla que si hay un golpe en la cabeza se para el juego. El cuarto
árbitro, delante mío, le ha dicho que pare porque es un golpe en la
cabeza, él se lleva el silbato a la boca, todos pensábamos que había
pitado, y para asombro de todos da gol. No acabo de entender. Me ha
dicho que el jugador no se había mareado", dijo.
El técnico local fue preguntado nada más sentarse en rueda de prensa
por las polémicas en Son Moix, sobre todo ese gol y dos rojas. "Lo de
Moralnes le sacan amarilla y en una rigurosa le sacan la segunda. Y
Muriqi no es la primera vez que tiene un 50 de pie y eleva el pie con
tan mala suerte que le va a la cara. El árbitro le ha sacado amarilla
y desde el VAR le han avisado", afirmó.
"Es una pena porque el partido ha durado veintitantos minutos. Me
quedo con la reacción del equipo y de la grada en la segunda parte.
Sobre todo nos quejamos del criterio. El criterio no ha sido el
mismo, te chirría, te cabrea. En el descanso es una situación
complicada. Estábamos calientes pero hemos hecho ejercicio de
calmarnos y buscar gente fresca. El último gol afea más si cabe el
resultado", añadió.
"Quiero ver en las siguientes jornadas si van a dejar seguir o si van
a parar al momento. Igual nos hemos quedado quietos y no nos debemos
quedar, puede ser, luego Ferran la pone en la escuadra. Todos
pensábamos que iba a pitar. Cuando sientes que es injusto lo que está
pasando es difícil callarte", añadió.
Arrasate confesó cierta parte a mejorar en esas acciones. "Hemos
conectado con la afición, no lo queríamos así, pero se ha ido
orgullosa del equipo. Son cosas que tenemos que mejorar, el Mallorca
tiene esa intensidad y a veces nos hace pasar malas facturas",
apuntó, confiando en que LaLiga se piense cambiar el horario de la
próxima semana a las cinco, después del calor de este sábado.
