Fútbol. Jan Oblak: "Nos han hecho mucho daño con los balones entre el central y el lateral"

MADRID, 2 dic. 2025 (Europa Press) -

El futbolista esloveno Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, ha indicado el "mucho daño" sufrido este martes contra el FC Barcelona "con los balones entre el central y el lateral", en su duelo correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports y saldado con triunfo culé por 3-1.

"Sufrimos bastante. Esos balones por dentro han entrado demasiado fácil. Hemos hablado de eso, pero al final con la calidad que tienen han conseguido encontrar los espacios y la verdad es que nos han hecho mucho daño con los balones entre el central y el lateral", declaró Oblak a los micrófonos de Movistar Plus+ a pie de campo en el Spotify Camp Nou.

"El Barça fue superior, sí. Al final hemos tenido dos ocasiones que a lo mejor podríamos empatar. No lo conseguimos y en el último segundo marcaron ellos en el tercero. Infelizmente no nos llevamos los puntos, cortamos una racha buena y... nada, a seguir adelante, a levantar la cabeza y seguir adelante", insistió el guardameta esloveno.

"Nos ha faltado algún gol más para poder ganar el partido, pero yo creo que el Barça ha hecho un gran partido, han tenido bastantes ocasiones que no las aprovecharon", admitió Oblak sobre la superioridad blaugrana en un partido clave por las posiciones altas de la tabla.