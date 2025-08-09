Fútbol: Javi Guerra renueva con el Valencia hasta 2029

MADRID, 9 Ago. 2025 (Europa Press) -

El centrocampista Javi Guerra seguirá jugando en el Valencia CF las próximas cuatro temporadas, hasta junio de 2029, después de que el club y el jugador hayan llegado esta semana a un acuerdo para su renovación. "La firma de su nuevo contrato consolida su identificación con esta nueva etapa del proyecto, apostando por seguir dando pasos hacia adelante con el objetivo de escribir su propia historia como un jugador emblema, valenciano y de la casa", indicó la entidad 'che' en un comunicado.

Guerra, de 22 años, se incorporó en 2019 a la Academia VCF, donde completó su formación, y debutó con el primer equipo en enero de 2022 ante el CD Atlético Baleares en la Copa del Rey. Por el momento, ha disputado 89 encuentros con la primera plantilla valencianista.

Como internacional, también es uno de los fijos en las últimas convocatorias de la selección española Sub-21, con la que ha jugado ya 21 partidos, firmando un papel destacado en el pasado Europeo de la categoría.