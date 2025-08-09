Fútbol. Javi Guerra y César Tárrega renuevan con el Valencia

MADRID, 9 Ago. 2025 (Europa Press) -

El centrocampista Javi Guerra seguirá jugando en el Valencia CF las próximas cuatro temporadas, hasta junio de 2029, mientras que el defensa César Tárrega lo hará durante las siguientes cinco, hasta 2030, después de que el club y los dos jugadores hayan llegado esta semana a un acuerdo para su renovación.

"La firma de su nuevo contrato consolida su identificación con esta nueva etapa del proyecto, apostando por seguir dando pasos hacia adelante con el objetivo de escribir su propia historia como un jugador emblema, valenciano y de la casa", indicó la entidad 'che' sobre Guerra en un comunicado.

Guerra, de 22 años, se incorporó en 2019 a la Academia VCF, donde completó su formación, y debutó con el primer equipo en enero de 2022 ante el CD Atlético Baleares en la Copa del Rey. Por el momento, ha disputado 89 encuentros con la primera plantilla valencianista.

Como internacional, también es uno de los fijos en las últimas convocatorias de la selección española Sub-21, con la que ha jugado ya 21 partidos, firmando un papel destacado en el pasado Europeo de la categoría.

Horas después, el club anunciaba también la renovación de César Tárrega para las próximas cinco temporadas, hasta junio de 2030.

"César Tárrega reafirma de este modo su compromiso con el Club, iniciando una nueva etapa con la ilusión de seguir defendiendo con orgullo este escudo que le ha visto crecer, dar el salto a profesional y convertirse por méritos propios en uno de los estandartes valencianos del equipo", indicó el Valencia.

La pasada temporada, el central 'che' disputó más de 3000 minutos de juego en 34 partidos de LaLiga EA Sports, todos ellos como titular, y en cuatro de la Copa del Rey. Además, igual que Guerra, se ha consolidado en la selección española Sub-21 y participó en el pasado Campeonato de Europa.