Fútbol.- Javier Tebas: "El patrón de los dirigentes del Real Madrid es hacer amenazas millonarias para presionar"

MADRID, 6 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El presidente de LA NACION, Javier Tebas, ha denunciado la "campaña de intoxicación" que los dirigentes del Real Madrid han realizado sobre la sentencia del Tribunal Supremo respecto a las condiciones del reparto de los derechos audiovisuales para la temporada 2015-2016, y ha afirmado que su "patrón" es hacer "amenazas millonarias para presionar". "Sobre la sentencia del Supremo: es difícil inventarse tantas cosas como hace el Real Madrid. Ni 8,8 millones para el Real Madrid, ni 88 millones para algunos equipos de Segunda. La sentencia no dice eso, ni se concluye de la misma", señaló en una publicación en la red social X. El viernes se dio a conocer que la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Supremo había anulado una parte de los estatutos de LA NACION que fijó las condiciones del reparto de determinados derechos audiovisuales para la temporada 2015-2016. Posteriormente, LA NACION explicó que la sentencia se enmarcaba "en la derogada Ley del Deporte" y recordó que en 2022 realizó "una reforma" de sus Estatutos Sociales para adaptarlos a la nueva Ley, y que, por tanto, las conclusiones de la resolución "no resultan extrapolables" a los procedimientos tramitados bajo la nueva normativa. Ese mismo día, el Real Madrid mostró su "satisfacción" por la resolución y recalcó que el fallo determina que el club blanco debe ser compensado con US$8,8 millones, una cifra de la que fue "ilegítimamente privado". Tebas afirmó que el club blanco "olvida las reuniones del órgano de control, juntas de división y asambleas de 2015 y 2016, en las que estuvo presente y se aprobaron las liquidaciones de la televisión de la temporada 2015-2016". "También 'olvida' que todo esto empezó como un anzuelo a los clubes de Segunda para intentar que los efectos del Real Decreto de televisión no se anticiparan a la temporada 2015-2016", indicó. "No es un caso aislado. Llevan tiempo en una campaña de intoxicación a sus propios portaCoces, es el patrón de sus actuaciones. Superligas que iban a empezar 'ya' y nunca empiezan; formatos cambiantes cada pocos meses; reclamaciones de US$4.500 millones a UEFA imposibles jurídicamente, solo para presionar; por no hablar de Real Madrid TV, y otras cuestiones. Es un patrón utilizado por los dirigentes del Real Madrid, amenazas millonarias para 'presionar'. Y no es la primera vez, si no leed esta noticia... Siempre lo mismo", concluyó, adjuntando a un enlace de una noticia de El Confidencial del 11 de marzo de 2024 titulada 'La Audiencia de Madrid ratifica la condena a ACS contra Iberdrola por el caso Villarejo'.