Fútbol.- Jesús Areso: “Tenía muy claro que iba a volver a casa, en ningún momento tuve dudas”

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - El lateral derecho del Athletic Club Jesús Areso ha comentado este miércoles durante su presentación como nuevo jugador rojiblanco que "tenía muy claro" que iba a "volver a casa" y que, pese a las ofertas de otros equipos, "en ningún momento" tuvo "dudas" en su decisión. "Tenía muy claro que iba a volver a casa. Hay muchos factores que me han hecho tomar la decisión como que conozco al club, conozco a mis compañeros, conozco su nivel y conozco también el nivel del míster. Es un cúmulo de cosas que me han hecho que la decisión estuviera muy clara. En ningún momento tuve dudas", afirmó el nuevo lateral del Athletic Club, que vuelve al equipo rojiblanco tras cuatro temporadas. Areso habló de la grandeza del Athletic Club y que afronta una temporada "muy ilusionante" con "grandes retos por delante" como la participación en la Liga de Campeones. "El equipo viene de hacer una temporada muy buena, así que tengo muchas ganas de disfrutar de lo que viene y de ponerme a trabajar", añadió. Sobre su estado físico, el de Cascante apuntó que lleva "mucho tiempo al margen", aunque viajó con Osasuna al último amistoso de los rojillos en Francia. "Voy a necesitar mi tiempo para coger mi tono físicamente, pero sí que es cierto que hay un periodo que no necesito, que es el de adaptación, porque ya he estado aquí, conozco a mis compañeros y Lezama", explicó. Areso también habló de la competencia en el puesto de lateral derecho, donde el Athletic cuenta con jugadores "de mucho nivel" y a los que conoce. "He jugado con ellos o tengo amistad con ellos. Lo que vamos a intentar es aportar el máximo a la plantilla, y el que juegue que lo haga lo mejor posible", agregó. Por último, el navarro tuvo un mensaje para la afición de Osasuna. "Respeto todo tipo de opiniones, lo que sí tengo claro es que me voy dejando un dinero a Osasuna que seguro que puede ayudar a futuros traspasos o futuras inversiones. Guardaré cariño a Pamplona, a Osasuna y a toda su gente. Cada persona puede tener su opinión, pero yo tendré la mía y no la voy a cambiar", concluyó.