Fútbol: Joan García, Arda Güler y Vinícius Junior lideran el once ideal de la jornada 3 de LaLiga EA Sports

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

El portero del FC Barcelona Joan García, que sostuvo a los azulgranas en su visita al Rayo Vallecano con sus paradas, el centrocampista del Real Madrid Arda Güler, autor del primer tanto blanco ante el Mallorca en el Santiago Bernabéu, y Vinícius Junior, que culminó la remontada merengue, lideran el once ideal de LaLiga EA Sports 2025-26 realizado con estadísticas de Driblab.

El once completo está compuesto por: Joan García (FC Barcelona); Valentin Rosier (CA Osasuna), Aitor Paredes (Athletic Club), Mouctar Diakhaby (Valencia), Carlos Romero (Espanyol); Rodrigo Mendoza (Elche), Leander Dendoncker (Real Oviedo), Arda Güler (Real Madrid); Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Arnaut Danjuma (Valencia) y Vinícius Junior (Real Madrid).

Joan García (FC Barcelona)

El guardameta del FC Barcelona fue clave en el empate conseguido por los azulgranas en el estadio de Vallecas. Joan García fue el mejor jugador de su equipo y privó del triunfo al Rayo Vallecano con cinco paradas con las que evitó 0,8 goles esperados en contra. Además, acertó en las seis salidas que realizó en el partido.

Valentin Rosier (CA Osasuna)

El lateral derecho de CA Osasuna firmó un buen partido ante el Espanyol pese a la derrota de los rojillos. Rosier participó en 81 acciones con balón, completó 41 pases, generó dos ocasiones y centró dos veces al área. Además, se impuso en ocho de los 10 duelos que disputó, realizó dos despejes e interceptó dos pases.

Aitor Paredes (Athletic Club)

El central español del Athletic Club estuvo sobresaliente en la victoria de los rojiblancos ante el Real Betis en La Cartuja. Aitor Paredes fue el autor del segundo tanto de su equipo, participó en 68 acciones con balón y completó 49 pases. En defensa, se impuso en tres duelos, despejó cinco veces, bloqueó un remate, interceptó un balón y realizó una entrada con éxito.

Mouctar Diakhaby (Valencia)

El central francés del Valencia fue clave en la victoria de los suyos ante el Getafe. Diakhaby abrió el marcador con un cabezazo tras un córner botado por Luis Rioja. Además, realizó seis despejes, una entrada y se impuso en cinco de los seis duelos que disputó. Con balón, participó en 70 acciones y completó 54 pases, cinco de ellos de larga distancia.

Carlos Romero (Espanyol)

El lateral izquierdo del RCD Espanyol firmó una actuación notable en el triunfo de los pericos ante CA Osasuna. Carlos Romero fue el autor del único tanto del partido. Además, participó en 57 acciones con balón, completó 28 pases, generó una asistencia y centró tres veces al área. En defensa, se impuso en seis de los siete duelos que disputó, despejó dos balones, bloqueó un remate y realizó cuatro entradas.

Rodrigo Mendoza (Elche)

El centrocampista español del Elche brilló en el triunfo de los ilicitanos ante el Levante.

Mendoza marcó el segundo gol de su equipo con un remate cruzado desde la frontal, participó en 52 acciones con balón, completó 32 pases, generó tres ocasiones, centró siete veces al área y remató dos veces a portería. Además, disputó siete duelos e interceptó dos balones. Leander Dendoncker (Real Oviedo)

El centrocampista belga del Real Oviedo fue clave en el triunfo de los carbayones ante la Real Sociedad. Dendoncker anotó el único gol del partido, participó en 43 acciones con balón, completó 26 pases, se impuso en cuatro duelos, despejó cuatro veces, interceptó dos remates, interceptó un balón y realizó dos entradas. Arda Güler (Real Madrid)

El centrocampista turco del Real Madrid sigue siendo una de las noticias más positivas del inicio de temporada de los blancos. Ante el RCD Mallorca, Güler marcó el primer gol de su equipo, le anularon otro. Además, participó en 51 acciones con balón, completó 38 pases, centró una vez al área y remató dos veces a portería. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

El extremo argentino del Atlético de Madrid fue el jugador más destacado de los rojiblancos en el empate ante Deportivo Alavés. Giuliano Simeone marcó el único gol de su equipo, participó en 59 acciones con balón, completó 31 pases y tres de los cuatro regates que intentó. En defensa, se impuso en 11 de los 16 duelos que disputó. Arnaut Danjuma (Valencia)

El delantero neerlandés del Valencia firmó su mejor actuación del curso ante el Getafe en Mestalla. Danjuma se estrenó como goleador che, participó en 24 acciones con balón, completó ocho pases y centró cuatro veces al área. Vinícius Junior (Real Madrid)

El extremo brasileño del Real Madrid volvió a brillar por segundo partido consecutivo. En el triunfo ante el Mallorca, Vinícius Junior volvió a marcar por segunda jornada consecutiva, en esta ocasión el gol del triunfo. Además, remató dos veces a puerta, participó en 60 acciones con balón, completó 38 pases, centró tres veces al área, generó dos ocasiones y se marchó en dos de los tres regates que intentó.